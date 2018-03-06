Авария с "Кугуаром" привела к пробке на столичном мосту в сторону
метро "Святошино". В связи с аварий военного авто перекроют мост
Фото: Фото: Николай Мардимасов / Информатор "Кугуар" двигался в
крайнем левом ряду по мосту по проспекту Победы в сторону станции
метро "Святошин". Его подрезало другое авто, после чего бронемашина
вылетела на обочину в снег и перевернулась. В машине
находилось два человека, но медицинская помощь им не
понадобилась.Как сообщает издание, на месте работает полиция и
скорая помощь. По проспекту Победы в сторону метро "Святошин"
образовалась пробка. Для переворачивания "Кугуара" мост закроют для
движения автотранспорта."Кугуар" –
мини-бронетранспортер украинского производства на базе
Toyota. Подобную военную технику производят в Украине на
Кременчугском автомобильном заводе.8 августа 2014 года эти военные
автомобили поступили на вооружение Нацгвардии Украины. Они
также используются Госпогранслужбой, которая 2 декабря 2014 года
сообщила, что "Кугуар" успешно прошел испытание боем в зоне
АТО, выдержав выстрелы из стрелкового оружия во время атаки
боевиков на пограничников.
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