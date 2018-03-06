Авария с "Кугуаром" привела к пробке на столичном мосту в сторону метро "Святошино". В связи с аварий военного авто перекроют мост Фото: Фото: Николай Мардимасов / Информатор "Кугуар" двигался в крайнем левом ряду по мосту по проспекту Победы в сторону станции метро "Святошин". Его подрезало другое авто, после чего бронемашина вылетела на обочину в снег и перевернулась. В машине находилось два человека, но медицинская помощь им не понадобилась.Как сообщает издание, на месте работает полиция и скорая помощь. По проспекту Победы в сторону метро "Святошин" образовалась пробка. Для переворачивания "Кугуара" мост закроют для движения автотранспорта."Кугуар" – мини-бронетранспортер украинского производства на базе Toyota. Подобную военную технику производят в Украине на Кременчугском автомобильном заводе.8 августа 2014 года эти военные автомобили поступили на вооружение Нацгвардии Украины. Они также используются Госпогранслужбой, которая 2 декабря 2014 года сообщила, что "Кугуар" успешно прошел испытание боем в зоне АТО, выдержав выстрелы из стрелкового оружия во время атаки боевиков на пограничников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сторону метро кугуар мосту святошин Теги: киев