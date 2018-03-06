"Киевстар" считает покупку дополнительной сплошной полосы спектра в диапазоне 1800МГц наилучшим решением для компании

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" на торгах с голоса за лицензии на мобильную связь четвертого поколения (4G) в диапазоне частот 1800 МГц предложила наивысшую цену в 1,512 млрд грн за лоты №4 и №6, дающие право на использование радиочастот в диапазонах 1770-1775/1865-1870 МГц и 1775-1780/1870-1875 МГц.

"За вполне разумные деньги мы купили сплошной спектр - две полосы рядом. Я считаю, что это очень круто для бизнеса", - сказал журналистам президент "Киевстара" Петр Чернышов по итогам тендера во вторник.

Он также отметил, что у компании было много разных сценариев относительно стратегии поведения на торгах, однако в процессе им пришлось активно их пересматривать.

"Мы не ожидали, что третий участник вообще ничего не будет делать. Никто не ожидал. Но, мы получили больше всех частот, мы рады", - подчеркнул П.Чернышов.

Он также отметил, что согласно правилам тендера, для обеспечения непрерывности предоставления услуг абонентам, "Киевстар", по праву первого выкупа, приобрел лот №2 за 1,325 млрд грн, что, вместе с приобретением двух лотов с голоса, дает оператору наибольшую часть спектра.

"А поскольку "Киевстар" был донором частот и охотно сдал часть своего спектра, другие операторы выплатят компании компенсацию в сумме 44 886,398 тыс. грн", - отмечается в пресс-релизе компании.

Как сообщалось, большая тройка украинских мобильных операторов прогнозирует запуск технологии мобильной связи четвертого поколения (4G) в диапазоне 1800 МГц в июле текущего года.

Большая тройка украинских мобильных операторов во вторник обязалась заплатить 5,434 млрд грн лицензии на 4G связь в диапазоне 1800 МГц.

НКРСИ 2 марта провела раскрытие конвертов с ценовыми предложениями операторов за лицензии на 4G-связь в диапазоне 1800МГц и определила начальную стоимость по каждому из трех дополнительных лотов, которые представлены на торгах "с голоса".

По результатам рассмотрения начальная цена торгов с голоса по соответствующим лотам составила: лот №4 - 271,625 млн грн, лот №5 - 265 млн грн, лот №6 - 271,625 млн грн.