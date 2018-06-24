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Сийярто: Я воспринимаю как оскорбление обвинения венгров в сепаратистских намерениях относительно Украины
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24.06.2018 22:38
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия
была бы "очень счастлива" вернуться к прежней политике в отношениях
с Украиной, если бы украинское руководство "не нарушило права
меньшинств". Сийярто: Мне кажется, это очень плохо, что вы
обвиняете венгров или обижаете их потому, что у
вас – война с Россией Фото: EPA "Собираетесь ли вы
отрезать эту часть территории у Украины?", – спросил журналист
Сергей Швец. "Вы, наверное, шутите", – сказал
Сийярто.Журналист сказал, что в украинском обществе есть такие
разговоры."Я воспринимаю это как оскорбление – что есть
украинцы, которые обвиняют нас в сепаратистких намерениях. Это меня
правда обижает", – сказал Сийярто.Он отметил, что в Венгрии
проживает 13 нацменьшинств."И мы стремимся, чтобы у них было право
разговаривать на родном языке. Мы даем им право иметь собственные
школы и занятия. Мы финансово поддерживаем их деятельность, и это
прекрасно, что у нас есть эти меньшины. Думаю, они – источник
силы. Поэтому, я не понимаю, почему вы выдвигаете эти глупые
обвинения в сепаратизме и почему чувствуете угрозу в венграх там
(на Закарпатье. – )", – сказал дипломат."Потому,
что у нас война – реальная война", – ответил Швец."Ну, у
вас война, но оставьте венгров в покое. Мне кажется, это очень
плохо, что вы обвиняете венгров или обижаете их потому, что у
вас – война с Россией. Лишая их прав законом об образовании,
проводя расследование с секретной службой против них, обвиняя в
таких глупых вещах, будто мы заберем или отрежем часть территории.
Не понимаю, зачем вы это делаете со страной, которая была самым
громким сторонником вашего безвизового режима с ЕС и соглашения об
ассоциации между Украиной и ЕС, страной, которая была бы очень
счастлива вернуться к прежней политике, если бы украинское
руководство не нарушило права меньшинств", – добавил
министр.Согласно переписи населения 2001 года, в
Украине проживают более 150 тыс. венгров, большинство из
них – в Закарпатской области.5 сентября 2017 года
Верховная Рада Украины приняла закон "Об образовании",
который расширил использование украинского языка в
обучении. После этого отношения Украины и Венгрии ухудшились,
так как последняя выразила беспокойство о будущем венгерского
меньшинства в Украине.В ноябре 2017 года вице-премьер Венгрии Жолт
Шемьен отметил, что венгры за границей имеют право на
автономию, венгерское гражданство и право голоса.Глава Закарпатской
облгосадминистрации Москаль обещал, что не допустит реализации
"донбасского сценария" в регионе.Посол Венгрии в Украине Эрно
Кешкень в марте 2018 года заявлял, что требование автономии
для венгерского нацменьшинства в Закарпатской области нельзя
считать сепаратизмом.
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