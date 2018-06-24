Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия была бы "очень счастлива" вернуться к прежней политике в отношениях с Украиной, если бы украинское руководство "не нарушило права меньшинств". Сийярто: Мне кажется, это очень плохо, что вы обвиняете венгров или обижаете их потому, что у вас – война с Россией Фото: EPA "Собираетесь ли вы отрезать эту часть территории у Украины?", – спросил журналист Сергей Швец. "Вы, наверное, шутите", – сказал Сийярто.Журналист сказал, что в украинском обществе есть такие разговоры."Я воспринимаю это как оскорбление – что есть украинцы, которые обвиняют нас в сепаратистких намерениях. Это меня правда обижает", – сказал Сийярто.Он отметил, что в Венгрии проживает 13 нацменьшинств."И мы стремимся, чтобы у них было право разговаривать на родном языке. Мы даем им право иметь собственные школы и занятия. Мы финансово поддерживаем их деятельность, и это прекрасно, что у нас есть эти меньшины. Думаю, они – источник силы. Поэтому, я не понимаю, почему вы выдвигаете эти глупые обвинения в сепаратизме и почему чувствуете угрозу в венграх там (на Закарпатье. – )", – сказал дипломат."Потому, что у нас война – реальная война", – ответил Швец."Ну, у вас война, но оставьте венгров в покое. Мне кажется, это очень плохо, что вы обвиняете венгров или обижаете их потому, что у вас – война с Россией. Лишая их прав законом об образовании, проводя расследование с секретной службой против них, обвиняя в таких глупых вещах, будто мы заберем или отрежем часть территории. Не понимаю, зачем вы это делаете со страной, которая была самым громким сторонником вашего безвизового режима с ЕС и соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, страной, которая была бы очень счастлива вернуться к прежней политике, если бы украинское руководство не нарушило права меньшинств", – добавил министр.Согласно переписи населения 2001 года, в Украине проживают более 150 тыс. венгров, большинство из них – в Закарпатской области.5 сентября 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об образовании", который расширил использование украинского языка в обучении. После этого отношения Украины и Венгрии ухудшились, так как последняя выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.В ноябре 2017 года вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен отметил, что венгры за границей имеют право на автономию, венгерское гражданство и право голоса.Глава Закарпатской облгосадминистрации Москаль обещал, что не допустит реализации "донбасского сценария" в регионе.Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень в марте 2018 года заявлял, что требование автономии для венгерского нацменьшинства в Закарпатской области нельзя считать сепаратизмом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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