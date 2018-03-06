Исследователи выявили зависимость между повышенным давлением и употреблением большого количества соли.

Ученые назвали новую опасность соли.

Употребление большого количества соли может быть опасно для людей с повышенным давлением. К такому выводу пришла группа ученых из Великобритании и США, информирует svodka.net.

Ученые выявили зависимость между повышенным давлением и употреблением большого количества соли. Отмечается, что показатели кровяного давления испытуемых не приходили в норму, даже если они часто ели продукты с высоким содержанием калия и других полезных для сердечно-сосудистой системы веществ.

В итоге исследователи пришли к выводу, что ежедневно следует употреблять не более шести граммов соли.

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В ходе исследования был изучен рацион питания более 4 тысяч человек в возрасте от 40 до 59 лет.

Напомним, ранее ученые выяснили, что при регулярном употреблении соли в пищу в чрезмерном количестве могут возникнуть изменения иммунной системы в кишечнике.

Низкое потребление соли тоже опасно – ученые.

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