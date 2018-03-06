К майским праздникам так называемые власти террористической "ДНР"
намерены открыть музей футбольного клуба "Шахтер". "Донбасс Арена"
до начала военных действий была домашним стадионом "горняков" Фото:
donbass-arena.com "Есть у нас в планах открыть футбольный музей на
стадионе "Донбасс Арена". Думаю уже к майским праздникам он начнет
работать. Приглашаю всех желающих вновь окунуться в атмосферу
истории футбольного клуба "Шахтер", который в прошлом был нашим и
только футбола Донбасса", – заявил Громаков."Донбасс Арена" до
начала военных действий была домашним стадионом "горняков". О
захвате "Донбасс Арены" боевиками 28 февраля 2017 года сообщил
гуманитарный штаб фонда Рината Ахметова.
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