Минобороны РФ: При крушении Ан-26 в Сирии погибли 39 человек, все они российские военнослужащие

На борту Ан-26, потерпевшего крушение в Сирии, находились 39 человек, все они российские военнослужащие, сообщили в Минобороны России.

"По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находилось 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных Сил РФ", - заявили в военном ведомстве.

"Экипаж самолета и пассажиры погибли", - добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось о 32 погибших - 26 пассажирах и шести членах экипажа.

В ведомстве напомнили, что российский военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим около 15:00 мск. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.