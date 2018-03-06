|Мужчину зарезали в центре правительственного квартала
|06.03.2018 19:22
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В центре на улице Лютеранской неизвестный напал с ножом на мужчину. Инцидент случился на улице Лютеранской в дворе, что находится в самом центре правительственного квартала.
Раненый скончался в карете скорой помощи, передает со ссылкой на .
Пострадавший подходил к припаркованному внедорожнику. В это время на него совершили набег и проткнули ножом. Спасти мужчину не смогли из-за значительной потери крови. Он умер, не доехав до больницы.
На заводе Fujikura в селе Подрясное Яворивского района Львовской области молодая женщина перерезала себе горло. На месте трагедии работала полиция и присутствует скорая медицинская помощь.
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