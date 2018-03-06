Погода, Новости, загрузка...
Нацбанк оштрафовал банк Тигипко на 6 млн грн
06.03.2018 19:25
Нацбанк оштрафовал банк Тигипко на 6 млн грн
Национальный банк в феврале продолжил применять меры воздействия к нарушителям законодательства в сфере финансового мониторинга
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал ТАСкомбанк бизнесмена Сергея Тигипко на 6,1 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Нацбанк оштрафовал банк Тигипко на 6 млн грн Фото: korrespondent.net

Кроме того, банк ненадлежащим выполнял обязанность управления рисками и обязанность отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга, - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Тигипко является собственником финансово-промышленной группы ТАС. На финансовом рынке группа представлена ​​ТАСкомбанк и страховой группой ТАС.

Напомним, Наблюдательный совет АО "ТАСкомбанк" 12 января принял решение о назначении председателем правления банка его главного акционера - Сергея Тигипко.

  • Тигипко хочет купить "дочку" российского "Сбербанка"
  • Тигипко и Мартыненко договорились о передаче Банка

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить