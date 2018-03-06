|Нацбанк оштрафовал банк Тигипко на 6 млн грн
|06.03.2018 19:25
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Национальный банк в феврале продолжил применять меры воздействия к нарушителям законодательства в сфере финансового мониторингаНациональный банк Украины (НБУ) оштрафовал ТАСкомбанк бизнесмена Сергея Тигипко на 6,1 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Фото: korrespondent.net
Кроме того, банк ненадлежащим выполнял обязанность управления рисками и обязанность отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга, - сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Тигипко является собственником финансово-промышленной группы ТАС. На финансовом рынке группа представлена ТАСкомбанк и страховой группой ТАС.
Напомним, Наблюдательный совет АО "ТАСкомбанк" 12 января принял решение о назначении председателем правления банка его главного акционера - Сергея Тигипко.
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