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MamaRika у компанії пікантних дівчат оголилась в новому кліпі (ВІДЕО)
06.03.2018 19:27
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MamaRika, яка зовсім скоро вийде заміж за коханого Сергія Середу, днями опублікувала у мережі новий ролик на трек "ХХДД".

Співачка постала у несподівано відвертому та яскравому образі, а разом з нею у відео також з'явилося кілька пікантних красунь, які встигли Еріку роздягнути та навіть помити.

"Ці дівчата дуже різні, але кожна з них по-своєму гарна. Вони сексуальні, можуть бути зухвалими, залишаючись при цьому жіночними, вони знають собі ціну, тому можуть здатися недоступними. Я б сказала, що вони - феміністки в здоровому сенсі цього слова", - прокоментувала нову роботу MamaRika.


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