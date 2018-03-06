|MamaRika у компанії пікантних дівчат оголилась в новому кліпі (ВІДЕО)
|06.03.2018 19:27
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MamaRika, яка зовсім скоро вийде заміж за коханого Сергія Середу, днями опублікувала у мережі новий ролик на трек "ХХДД".
Співачка постала у несподівано відвертому та яскравому образі, а разом з нею у відео також з'явилося кілька пікантних красунь, які встигли Еріку роздягнути та навіть помити.
"Ці дівчата дуже різні, але кожна з них по-своєму гарна. Вони сексуальні, можуть бути зухвалими, залишаючись при цьому жіночними, вони знають собі ціну, тому можуть здатися недоступними. Я б сказала, що вони - феміністки в здоровому сенсі цього слова", - прокоментувала нову роботу MamaRika.
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