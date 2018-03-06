Законопроект о Национальной безопасности Украины изучается экспертами Североатлантического альянса (НАТО), которые должны направить Украине свои выводы и рекомендации.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады во время конференции по реформе парламента, передает со ссылкой на .

"Ключевая вещь по законопроекту о Нацбезопасности - это решение комитета, который еще рассматривает этот законопроект. Насколько мне известно, законопроект детально изучается в экспертной среде ", - заявил Парубий.

По его словам, украинские законодатели учтут выводы экспертов по законопроекту.

"Будет очень важно мнение экспертов . Их оценка и рекомендации этого законопроекта для меня имеют большое значение, как и рекомендации нашего комитета. Ждем рекомендации и комитета", - добавил он.

Парубий отметил, что законопроект направлен на интеграцию Украины в .

Напомним, 28 февраля в Верховную Раду поступил законопроект о национальной безопасности, поданный президентом Петром Порошенко. Руководители парламента уже заявили о приоритетности этого документа, который должен приблизить Украину к стандартам и предусматривает реформу сектора госбезопасности. На необходимости принятия соответствующего законопроекта ранее акцентировали и в .

Как писало РБК-Украина, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что цель документа - исправить существующие недостатки действующего законодательства в сфере нацбезопасности. В частности, сейчас перечень угроз нацбезопасности Украины очень размыт. Также действующий перечень угроз и меры реагирования на них не соответствует практикам государств - членов ЕС и . В нынешнем законодательстве "отсутствует четкое разграничение полномочий государственных органов, прежде только органов сектора безопасности, что затрудняет межведомственную координацию, в частности в условиях длительной агрессии против Украины, которая частично осуществляется в т.н. "гибридных" проявлениях", говорится в пояснительной записке.

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