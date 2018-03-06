Также представительство будет представлять интересы компании в Австрии и Швейцарии

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает " Интерфакс-Украина ".

Представительство будет представлять интересы Нафтогаза на территории Германии, а также в Австрии и Швейцарии.

Как указано на сайте Нафтогаза, в компании уже есть филиалы в Египте, Туркменистане, а также представительства в Бельгии и Венгрии.

5 марта стало известно, что Нафтогаз закроет свое представительство в Российской Федерации .