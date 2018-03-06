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В Польше для украинских заробитчан заработала специальная инфолиния
06.03.2018 19:41
В Польше для украинских заробитчан заработала специальная инфолиния
Иностранцы могут узнать о правилах трудоустройства в Польше и о том, как

По словам Лищека, в Польше работают более 2,5 млн иностранцев, из которых 800 тысяч трудоустроены незаконно.

"Дело в том, что каждый должен работать в Польше легально и платили взносы в государственную казну", - пояснил Лищек.

Иностранцы могут узнать о правилах трудоустройства в Польше и о том, как

Лищек отметил, что существуют случаи, когда работодатели используют украинский, например, оплачивая меньше заявленной платные или не обеспечивая адекватных условий труда.

Консультации будут предоставляться с 16.00 до 20.00, консультанты владеют украинским языком.

Как сообщал iPress.ua, в прошлом месяце в Польше в украинской заробитчанки случился инсульт, однако работодатель оставил ее на скамейке на автобусной остановке и не вызывал скорую помощь.

Впоследствии стало известно, что работодатель взял на себя обязательства оплатить лечение и реабилитацию украинки.

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