|Семь украинцев вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров от Forbes
|06.03.2018 19:49
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На первом месте - АхметовСемь украинских бизнесменов вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров по версии американского журнала Forbes, обнародованного во вторник.
Фото: facebook.com/sonya.koshkina
Самое высокое место в нем традиционно занимает хозяин группы СКМ Ринат Ахметов. Его активы журналисты оценили в $5,5 млрд (в прошлогоднем рейтинге было $4,6 млрд), что позволило ему подняться на 334 место в свежем рейтинге (в прошлогоднем рейтинге было 359-е).
На 1477 место в рейтинге с 1678-го поднялся хозяин Ferrexpo Константин Жеваго, его капитал вырос с $1,4 млрд до $1,6 млрд.
Владелец Мироновский хлебопродукт Юрий Косюк занял 1561 место с состоянием $1,5 млрд.
Активы Виктора Пинчука оценивают в $1,4 млрд, он занимает 1650 место; активы совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова - $1,2 млрд, он 1867-й.
Игорь Коломойский и Вадим Новинский (вернувшийся в ряды миллиардеров) с состоянием $1 млрд расположились на 2124 месте.
Возглавляют рейтинг хозяин Amazon.com Джефф Безос ($112 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс ($ 90 млрд) и инвестор Уоррен Баффет ($84 млрд). На четвертом месте - хозяин французской компании LVMH Бернар Арно, его состояние оценивается в $72 млрд.
Владелец Facebook Марк Цукерберг - на 5 месте с состоянием $71 млрд долларов.
В общем Forbes насчитал в мире 2043 миллиардеров, их общее состояние составляет 7,67 триллиона долларов.