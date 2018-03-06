|Женщина перерезала себе горло на заводе
|06.03.2018 20:02
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На заводе Fujikura в селе Подрясное Яворивского района Львовской области молодая женщина перерезала себе горло.
На месте трагедии работала полиция и присутствует скорая медицинская помощь, передает со ссылкой на .
О состоянии женщины и причины такого поступка не сообщается.
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве в Одессе 29-летней Анны Е., которой отрезали голову.Подозреваемый перерезал женщине горло, потом обезглавил, голову вынес из квартиры. Он указал место, где ее закопал. Также он забрал из квартиры убитой деньги и ценные вещи.
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