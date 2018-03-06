Мировые продажи полупроводников в январе 2018 года увеличились на 22,7% - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Мировые продажи полупроводников в январе 2018 года увеличились на 22,7%
06.03.2018 20:02
По итогам прошлого года мировые продажи полупроводников увеличились на 21,6% и достигли исторического максимума в $412,2 млрд.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
новости рынков
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