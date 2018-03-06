Корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова записала разговор с депутатом Госдумы РФ Леонидом Слуцким, который приставал к ней в своем кабинете. Журналистка предоставила доказательства домогательств Слуцкого Фото: council.gov.ru По словам Рустамовой, случай произошел 24 марта 2017 года в кабинете Слуцкого, куда она пришла, чтобы взять комментарий о визите в Россию кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Журналистка зашла в кабинет депутата вместе с его помощницей по работе с прессой Дианой Рудаковой. Однако помощницу Слуцкого попросили ненадолго выйти из кабинета, поскольку она по совместительству работала корреспондентом ТАСС.Рустамова задала депутату вопрос о визите Ле Пен в Москву, однако тот быстро сменил тему беседы, назвал журналистку "зайчуткой" и предложил ей бросить BBC и идти работать к нему. Рустамова отказалась. На вопрос, связано ли нежелание дать ей комментарий с ее работой на BBC, Слуцкий ответил: "Нет, просто ты от меня бегаешь, целоваться не хочешь, я на тебя обиделся".Журналистка ответила, что у нее есть молодой человек. Депутат предложил ей бросить жениха, однако та ответила, что хочет выйти за него замуж. "Отлично, будешь его жена, а моя любовница", – ответил Слуцкий.В конце разговора депутат сказал: "Давай, зайчонок, будет настроение – заглядывай, я по тебе соскучился", – после чего, как пишет BBC, резко приблизился к ней, провел "внутренней частью ладони по лобку вверх" и отскочил. Весь разговор журналистки с депутатом был записан, поскольку Рустамова включила диктофон при входе в кабинет, чтобы взять комментарий. По словам журналистки, Слуцкий знал о ведущейся записи.Журналистка сказала депутату, что больше к нему не придет, потому что он "распускает руки"."Я руки не распускаю, ну так если, чуть-чуть. Распускать руки – это некрасивое выражение", – ответил Слуцкий. Он добавил, что пристает красиво."Не переживай. Давай заглядывай ко мне в гости, я тебя всегда рад видеть... Зайчонок, если бы я что-то тебе рассказал, я был бы наказан. Я воспользовался твоим приходом, чтобы еще раз подчеркнуть интерес к тебе. Бросай на [...] молодого человека и заглядывай. Чем раньше ты это сделаешь, тем лучше. Я готов тебе реально помогать", – подытожил он.В феврале 2018 года четыре журналистки обвинили в домогательствах депутата Госдумы РФ от ЛДПР Леонида Слуцкого. Парламентарий заверил, что "никогда такого не было", но отказался проходить проверку на полиграфе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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