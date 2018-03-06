По состоянию на 1 марта 2018 года 742 гражданина Украины задекларировали доходы в сумме более 1 миллиона гривен, заработанные за период минувшего года, число которых в два раза превышает прошлогоднее. Соответствующую статистику предоставили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

Так, на территории Киева число миллионеров составляет 40% от только количества - 291 человек.

Помимо этого, отмечается, что только граждане подали 75 тысяч налоговых деклараций об имуществе и доходах, сумма задекларированного дохода в которых равна 8,1 миллиарда гривен, что на 37% больше, чем в прошедшем году.

Наиболее активно свои доходы декларируют жители Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областей и столицы Украины.

Как сообщал svodka.net ранее, издание Forbes обнародовало список самых богатых людей мира по итогам минувшего года, его впервые возглавил хозяин Amazon Джефф Безос. Журнал оценил состояние Безоса в 112 миллиардов долларов, он стал первым человеком, чей достаток превысил 100 миллиардов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира