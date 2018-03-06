Экспертиза подтвердила, что изъятые у Рады предметы - взрывные устройства, сообщили в МВД

Экспертиза подтвердила, что предметы, изъятые в палаточном городке возле Верховной Рады, были взрывными устройствами, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Следствие полиции Киева получило экспертное заключение, что 9 из изъятых предметов являются корпусами ручных осколочных наступательных гранат РГД-5 и 9 предметов - запалами к ним", - рассказал он.

По словам А.Шевченко, это дает основания для расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

Он подчеркнул, что из-за получения оперативной информации о возможном наличии боевых гранат и были проведены следственные действия у здания Верховной Рады, так как такие боеприпасы представляют серьезную угрозу.

В свою очередь, спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко написал на странице в Фейсбуке: "Гранаты из палаточного городка у Рады оказались боевыми – экспертиза ГНИЭКЦ" (Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр – ИФ).

Как сообщалось, 3 марта полиция очистила палаточный городок под Верховной Радой от протестующих. Правоохранители утверждают, что изъяли во время проведения следственных действий в палаточном городке предметы, похожие на гранаты, а именно: 9 гранат РГД-5, а также "коктейли Молотова".

После зачистки палаточного городка за медицинской помощью обратилось 13 участников акции и 7 сотрудников полиции, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко. В отделения полиции были доставлены более сотни человек, которые, по информации силовиков, оказывали им сопротивление.

Правоохранители Шевченковского и Печерского райотделов отпустили всех 112 активистов, сообщил народный депутат Верховной Рады Егор Соболев.

Прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими во время событий в палаточном городке у Верховной Рады.

В офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека (омбудсмена) усматривют ряд грубых нарушений со стороны правоохранителей во время ликвидации палаточного городка и призывают генерального прокурора Украины провести быстрое и эффективное расследование произошедшего.

Среди нарушенных правоохранителями прав человека названы нарушение права на мирное собрание, поскольку постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева от 2 марта о проведении обзора в палаточном городке не предусматривало прекращения собрания, длительное время носившего характер мирного.