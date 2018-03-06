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Перестрелка в Княжичах. Начальнику угрозыска полиции Киева Куряте разрешили снять электронный браслет
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06.03.2018 20:10
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Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде личного
обязательства начальнику уголовного розыска столичного главка
Нацполиции Леониду Куряте, фигуранту дела о перестрелке между
полицейскими в Княжичах. Печерский суд считает, что Куряте не
обязательно носить электронный браслет Фото: pc.ki.court.gov.ua
Фамилия Куряты в постановлении не указана, однако обстоятельства
дела и данные о роде занятий подозреваемого указывают на
Куряту.Этим же постановлением Куряте продлена мера пресечения в
виде личного обязательства на два месяца – до 26 апреля.Он
должен прибывать по первому требованию к следователю или в
суд, не выезжать из населенного пункта, в котором проживает, без
разрешения следователя или прокурора, сообщать следствию об
изменении места жительства.Загранпаспорта Куряты остаются у
следователя.При этом суд решил не обязывать руководителя угрозыска
носить электронный браслет, "поскольку данное обязательство
потеряло свою актуальность".4 декабря 2016 года в селе Княжичи
произошла перестрелка между полицейскими. Погибло пятеро
правоохранителей: двое сотрудников полиции охраны, двое
оперативников и один сотрудник спецназа КОРД.По данным члена
коллегии МВД Антона Геращенко, оперативные сотрудники
Национальной полиции выслеживали воров-домушников в Княжичах. По
соседству в доме "случайно" сработала сигнализация, сообщил он. По
вызову приехала полиция охраны и задержала тех, кто находился в
засаде. В события вмешались сотрудники спецподразделения КОРД,
которые открыли стрельбу.Четверо из пяти погибших
правоохранителей были расстреляны в машине, на которой прибыли
сотрудники полиции охраны, хотя она была маркирована, заявили в
областном управлении Нацполиции.Тогдашний и.о. главы Нацполиции
Вадим Троян утверждал, что в Княжичах проходила
спецоперация по разоблачению опасной группировки, причастной к
разбоям и грабежам, в которую входили лица, "имеющие отношение к
правоохранительным органам".Летом 2017 года Генеральная прокуратура
Украины сообщила о подозрении трем должностным лицам
Национальной полиции, включая Куряту, по делу о перестрелке в
Княжичах. Их подозревают в превышении власти, умышленном убийстве
двух и более лиц способом, опасным для жизни многих лиц, а также в
покушении на умышленное убийство.5 декабря 2017 года ГПУ сообщила о
подозрении еще двум экс-руководителям подразделений киевской
полиции по делу о перестрелке в селе Княжичи.13 января 2017 года в
Нацполиции заявили о завершении служебного расследования
инцидента в Княжичах. По его результатам были уволены
восемь человек. Печерский районный суд Киева избрал
Куряте меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста
1 сентября 2017 года. В декабре 2017 года суд восстановил
его в должности.В январе 2018 года Куряту отпустили из-под
домашнего ареста.
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