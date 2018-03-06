Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде личного обязательства начальнику уголовного розыска столичного главка Нацполиции Леониду Куряте, фигуранту дела о перестрелке между полицейскими в Княжичах. Печерский суд считает, что Куряте не обязательно носить электронный браслет Фото: pc.ki.court.gov.ua Фамилия Куряты в постановлении не указана, однако обстоятельства дела и данные о роде занятий подозреваемого указывают на Куряту.Этим же постановлением Куряте продлена мера пресечения в виде личного обязательства на два месяца – до 26 апреля.Он должен прибывать по первому требованию к следователю или в суд, не выезжать из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следователя или прокурора, сообщать следствию об изменении места жительства.Загранпаспорта Куряты остаются у следователя.При этом суд решил не обязывать руководителя угрозыска носить электронный браслет, "поскольку данное обязательство потеряло свою актуальность".4 декабря 2016 года в селе Княжичи произошла перестрелка между полицейскими. Погибло пятеро правоохранителей: двое сотрудников полиции охраны, двое оперативников и один сотрудник спецназа КОРД.По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, оперативные сотрудники Национальной полиции выслеживали воров-домушников в Княжичах. По соседству в доме "случайно" сработала сигнализация, сообщил он. По вызову приехала полиция охраны и задержала тех, кто находился в засаде. В события вмешались сотрудники спецподразделения КОРД, которые открыли стрельбу.Четверо из пяти погибших правоохранителей были расстреляны в машине, на которой прибыли сотрудники полиции охраны, хотя она была маркирована, заявили в областном управлении Нацполиции.Тогдашний и.о. главы Нацполиции Вадим Троян утверждал, что в Княжичах проходила спецоперация по разоблачению опасной группировки, причастной к разбоям и грабежам, в которую входили лица, "имеющие отношение к правоохранительным органам".Летом 2017 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении трем должностным лицам Национальной полиции, включая Куряту, по делу о перестрелке в Княжичах. Их подозревают в превышении власти, умышленном убийстве двух и более лиц способом, опасным для жизни многих лиц, а также в покушении на умышленное убийство.5 декабря 2017 года ГПУ сообщила о подозрении еще двум экс-руководителям подразделений киевской полиции по делу о перестрелке в селе Княжичи.13 января 2017 года в Нацполиции заявили о завершении служебного расследования инцидента в Княжичах. По его результатам были уволены восемь человек. Печерский районный суд Киева избрал Куряте меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 1 сентября 2017 года. В декабре 2017 года суд восстановил его в должности.В январе 2018 года Куряту отпустили из-под домашнего ареста. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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