Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом. Порошенко поблагодарил Пенса за поддержку Украины Фото: president.gov.ua Порошенко говорил о важности дальнейшего давления на Россию с целью обеспечения ею условий Минских договоренностей. Кроме того, украинский президент приветствовал недавнее решение президента США Дональда Трампа продлить на год соответствующие санкции против России. "Вице-президент Пенс подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине", – говорится в сообщении.Порошенко также поблагодарил США за поддержку Украины в проведении внутренних реформ и за военную помощь. Пенс заявил, что США и дальше будут поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет, а также отметил прогресс Украины во внедрении реформ, в частности, в создании антикоррупционного суда."Порошенко и Пенс отметили активное развитие украинско-американского торгово-экономического сотрудничества, в частности, начало масштабного проекта по закупке американских локомотивов General Electric, а также поставки американского угля в Украину", – говорится в сообщении.Согласно докладу, ООН следует рассмотреть вопрос о развертывании на Донбассе миссии, которая включает в себя около 20 тыс. военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, и 4 тыс. полицейских. 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях". 11 сентября в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин допустил, что вооруженная задача ООН может находиться в районе конфликта на Донбассе не только на линии соприкосновения. По его мнению, она должна охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.Однако 22 сентября спикер МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия согласна на размещение миротворческой миссии ООН только на линии соприкосновения, а не на всей территории Донбасса.Президент Украины Петр Порошенко на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем 21 сентября 2017 года заявил, что только миротворческая задача "со всеобъемлющим мандатом" может помогать восстановлению мира на Донбассе.В ООН начали подготовку соответствующей резолюции.28 октября 2017 года спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал критически важной передачу украинско-российской границы в зоне АТО под контроль миротворцев.31 октября 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миротворцы ООН, о которых говорил Волкер, станут "оккупационными силами".3 января 2018 года в Киеве министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подчеркнул, что миротворческая задача ООН должна находиться на всей оккупированной территории Донбасса, а не только на линии столкновения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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