

Хочешь не хочешь, а задашь вопрос: господа, вот оно вам надо было? Зачем вся эта возня, в результате которой как ни натягивай на глобус сову с надписью «Газовые войны с Россией», она на него никак не налезет? Вдумайтесь: 1 доллар за 1 метр кубический газа.



Такой перемоги Украина еще не знала. В дно стучали, но вот долбануло по полной. Лично мне интересно одно: сколько еще над народом этой страны будут ставить эксперименты подобного толка?



Ребята, ну так просто нельзя. Это уже не то что не смешно, слезы тоже не наворачиваются на глаза по причине их выпученности донельзя.



1 доллар за 1 метр кубический.



А как все было красиво в украинской прессе несколько дней назад… «Перемога! «Газпром» поставлен на место!» Ну да, арбитраж там нагородил отсебятины. Бывает. «Газпром», будучи акционерным обществом, финансировать Украину не захотел, и вот вам результат.



Но уже зрадный. Вот только никто даже не мог представить, насколько он будет таковым.



Объявленная в украинских СМИ «Третья российско-украинская газовая война», в отличие от двух предыдущих, закончилась не просто поражением. Война закончилась, и начался газовый кошмар.



Вообще, поражение Киева в этой войне было предсказуемо. Предмет шантажа в предыдущих войнах, Севастополь, благополучно уплыл. «Северный поток-2» тянется, да и его товарищ на юге тоже. Холода, кажется, Европе не грозят, хотя нефть там закупать на всякий случай кинулись.



Результат все уже знают. «Газпром» начал расторжение всех договоров с «Нафтогазом» в том же самом Стокгольмском арбитраже, где судились до этого, Украина безотлагательно стала закупать газ на стороне. И вот просочились цифры цен.



1 доллар за 1 метр кубический. Вместо 25 центов.



А вообще, кто-то помнит, с чего все началось?



2005 год. Оранжевые вихри реяли над Киевом, шумел камыш, то есть первый Майдан. Вот, действительно, лучше бы чем другим «оранжевым» по Киеву прошлись бы. Но нет, и на волне первой революции начался первый газовый конфликт.



Война против неправедной цены, которую Россия драла с Украины. Помните? Ну да, 50 долларов за 1000 кубометров. ПЯТЬДЕСЯТ!!!



И, мало того, что это была самая низкая цена на газ в Европе, она еще была жестко установлена до 2009 года. С каждым годом разница в цене между европейской ценой и ценой для Украины росла вслед за ростом стоимости нефти, но это никого не волновало.



Причем «братский» Киев в закупках никто и не думал ограничивать! И покупали, и перепродавали в Европу, делая не просто деньги, деньжищи! Ни на чем.



Да не дадут соврать украинцы. 2005-2006 годы. Как оно, в плане бюджета, плохо было?



А в 2006 году этот удивительный Виктор, который Ющенко, все взял и обрубил.



Кто дал ему такую команду, сказать не могу. Не смотрел так пристально тогда на всю коловерть. Факт в том, что комплекс ющенковских мер навсегда закрыл для Украины перепродажу российского газа на таких милых условиях.



Лавочка закрылась господином Ющенко, но память осталась.



В 2009 году снова началось. Начались «боевые действия» с воровством газа европейских потребителей, скандалы, обвинения и все прочее. И закончилось все довольно быстро.



Именно тогда впервые было опробовано отключение всей украинской ГТС и переводом в настоящий режим реверсной подачи.



Через неделю после начала «войны» премьер-министр Тимошенко подписывала в Кремле безоговорочную капитуляцию.



С этим договором до сих пор не все понятно. Кто-то его считает кабальным, кто-то считает единственным выходом из ситуации.



Но само по себе забавно: якобы пророссийский президент Янукович сажает в колонию бывшего оппозиционного премьера Тимошенко за договор, который был подписан в интересах России.



Детектив…



Ну, и третья война. Не война, так… Войнушка.



То, что Киев проиграет, было ясно с самого начала. Рычагов давления нет. Совсем нет. Европа ругаться ради Украины явно не хочет. США вообще делают вид, что потеряли Украину на карте.



Но то, что произойдет на самом деле, не могли себе представить самые отъявленные оптимисты у нас и пессимисты у них.



1 доллар за 1 метр кубический. Или 1 000 долларов за 1 000 кубометров.



Да, паны и пани, это вам Европа. Это вам газ на европейских газовых хабах. Добро пожаловать во взрослую жизнь.



Урок жестокий. Жесточайший даже. Но – справедливый.



В конце концов, это рано или поздно должно было произойти. Политика настолько прочно поселилась в этой сфере, что результат очевиден.



Ну и плюс откровенная глупость руководства «Нафтогаза» в частности и Украины в целом.



Ведь даже то, что европейцы стали драть с украинцев (ха-ха, вот уж точно, единая европейская семейка!) в три (а точнее, в четыре) «дорога», это не самое страшное.



Самое страшное в другом.



1. Юра Витренко бодро заявил, что он стребует с «Газпрома» разницу. Это он пусть своей маме-оппозиционерке рассказывает. Для этого надо найти настолько неадекватный состав суда, что просто оторопь берет. Витренко может хотя по 3000 долларов за 1000 кубов закупать газ, но это о чем говорит? О том, что он работать не умеет. И договариваться.



И ни один суд в мире не встанет на его сторону с требованием к «Газпрому» компенсировать разницу. Это фиаско для любого судьи.



Но это цветочки. Ягодки будут позже, как положено.



2. Разрыв контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза». Серьезное дело. «Нафтогаз» может сколько угодно надувать щеки и говорить, что он против расторжения, у кого в руках ключ от запора на трубе, от и прав.



3. «Турецкий поток». Пятилетку в четыре года? Почему нет? В первый раз что ли? Вполне реально запустить к концу года. Господин Эрдоган, вы там как насчет газом поторговать? А нормально. Вот и хорошо.



4. «Северный поток-2»? Тут еще проще. Госпожа Меркель, вы готовы своей ладошкой чуть посильнее нажать на вены Европы? На голубые, с голубым топливом?



Дурь, дурь и еще раз дурь. Сколько в Киеве еще будут вспоминать свои радостные крики по поводу стокгольмской перемоги? И сколько будут проклинать «европейскую семью», которая превратила эту перемогу в очень прозаичную и привычную для украинцев зраду?



А ведь все могло быть совершенно иначе. Не по-братски. Ладно, это мы проехали уже. Хотя бы по-соседски.



Но нет. Видимо, этот поезд уже не остановить. Вдумайтесь: 1 доллар за 1 метр кубический газа.Такой перемоги Украина еще не знала. В дно стучали, но вот долбануло по полной. Лично мне интересно одно: сколько еще над народом этой страны будут ставить эксперименты подобного толка?Ребята, ну так просто нельзя. Это уже не то что не смешно, слезы тоже не наворачиваются на глаза по причине их выпученности донельзя.1 доллар за 1 метр кубический.А как все было красиво в украинской прессе несколько дней назад… «Перемога! «Газпром» поставлен на место!» Ну да, арбитраж там нагородил отсебятины. Бывает. «Газпром», будучи акционерным обществом, финансировать Украину не захотел, и вот вам результат.Но уже зрадный. Вот только никто даже не мог представить, насколько он будет таковым.Объявленная в украинских СМИ «Третья российско-украинская газовая война», в отличие от двух предыдущих, закончилась не просто поражением. Война закончилась, и начался газовый кошмар.Вообще, поражение Киева в этой войне было предсказуемо. Предмет шантажа в предыдущих войнах, Севастополь, благополучно уплыл. «Северный поток-2» тянется, да и его товарищ на юге тоже. Холода, кажется, Европе не грозят, хотя нефть там закупать на всякий случай кинулись.Результат все уже знают. «Газпром» начал расторжение всех договоров с «Нафтогазом» в том же самом Стокгольмском арбитраже, где судились до этого, Украина безотлагательно стала закупать газ на стороне. И вот просочились цифры цен.1 доллар за 1 метр кубический. Вместо 25 центов.А вообще, кто-то помнит, с чего все началось?2005 год. Оранжевые вихри реяли над Киевом, шумел камыш, то есть первый Майдан. Вот, действительно, лучше бы чем другим «оранжевым» по Киеву прошлись бы. Но нет, и на волне первой революции начался первый газовый конфликт.Война против неправедной цены, которую Россия драла с Украины. Помните? Ну да, 50 долларов за 1000 кубометров. ПЯТЬДЕСЯТ!!!И, мало того, что это была самая низкая цена на газ в Европе, она еще была жестко установлена до 2009 года. С каждым годом разница в цене между европейской ценой и ценой для Украины росла вслед за ростом стоимости нефти, но это никого не волновало.Причем «братский» Киев в закупках никто и не думал ограничивать! И покупали, и перепродавали в Европу, делая не просто деньги, деньжищи! Ни на чем.Да не дадут соврать украинцы. 2005-2006 годы. Как оно, в плане бюджета, плохо было?А в 2006 году этот удивительный Виктор, который Ющенко, все взял и обрубил.Кто дал ему такую команду, сказать не могу. Не смотрел так пристально тогда на всю коловерть. Факт в том, что комплекс ющенковских мер навсегда закрыл для Украины перепродажу российского газа на таких милых условиях.Лавочка закрылась господином Ющенко, но память осталась.В 2009 году снова началось. Начались «боевые действия» с воровством газа европейских потребителей, скандалы, обвинения и все прочее. И закончилось все довольно быстро.Именно тогда впервые было опробовано отключение всей украинской ГТС и переводом в настоящий режим реверсной подачи.Через неделю после начала «войны» премьер-министр Тимошенко подписывала в Кремле безоговорочную капитуляцию.С этим договором до сих пор не все понятно. Кто-то его считает кабальным, кто-то считает единственным выходом из ситуации.Но само по себе забавно: якобы пророссийский президент Янукович сажает в колонию бывшего оппозиционного премьера Тимошенко за договор, который был подписан в интересах России.Детектив…Ну, и третья война. Не война, так… Войнушка.То, что Киев проиграет, было ясно с самого начала. Рычагов давления нет. Совсем нет. Европа ругаться ради Украины явно не хочет. США вообще делают вид, что потеряли Украину на карте.Но то, что произойдет на самом деле, не могли себе представить самые отъявленные оптимисты у нас и пессимисты у них.1 доллар за 1 метр кубический. Или 1 000 долларов за 1 000 кубометров.Да, паны и пани, это вам Европа. Это вам газ на европейских газовых хабах. Добро пожаловать во взрослую жизнь.Урок жестокий. Жесточайший даже. Но – справедливый.В конце концов, это рано или поздно должно было произойти. Политика настолько прочно поселилась в этой сфере, что результат очевиден.Ну и плюс откровенная глупость руководства «Нафтогаза» в частности и Украины в целом.Ведь даже то, что европейцы стали драть с украинцев (ха-ха, вот уж точно, единая европейская семейка!) в три (а точнее, в четыре) «дорога», это не самое страшное.Самое страшное в другом.1. Юра Витренко бодро заявил, что он стребует с «Газпрома» разницу. Это он пусть своей маме-оппозиционерке рассказывает. Для этого надо найти настолько неадекватный состав суда, что просто оторопь берет. Витренко может хотя по 3000 долларов за 1000 кубов закупать газ, но это о чем говорит? О том, что он работать не умеет. И договариваться.И ни один суд в мире не встанет на его сторону с требованием к «Газпрому» компенсировать разницу. Это фиаско для любого судьи.Но это цветочки. Ягодки будут позже, как положено.2. Разрыв контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза». Серьезное дело. «Нафтогаз» может сколько угодно надувать щеки и говорить, что он против расторжения, у кого в руках ключ от запора на трубе, от и прав.3. «Турецкий поток». Пятилетку в четыре года? Почему нет? В первый раз что ли? Вполне реально запустить к концу года. Господин Эрдоган, вы там как насчет газом поторговать? А нормально. Вот и хорошо.4. «Северный поток-2»? Тут еще проще. Госпожа Меркель, вы готовы своей ладошкой чуть посильнее нажать на вены Европы? На голубые, с голубым топливом?Дурь, дурь и еще раз дурь. Сколько в Киеве еще будут вспоминать свои радостные крики по поводу стокгольмской перемоги? И сколько будут проклинать «европейскую семью», которая превратила эту перемогу в очень прозаичную и привычную для украинцев зраду?А ведь все могло быть совершенно иначе. Не по-братски. Ладно, это мы проехали уже. Хотя бы по-соседски.Но нет. Видимо, этот поезд уже не остановить. Автор: Роман Скоморохов Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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