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Борьба депутата за дочь: суд дал два месяца на расследование действий матери
06.03.2018 20:26
Борьба депутата за дочь: суд дал два месяца на расследование действий матери

Депутат регулярно перечисляет алименты на содержание дочери. За последние два года было перечислено около 3,7 млн грн.

Обуховский районный суд Киевской области дал 2 месяца следователю районного управления Нацполиции и прокурору Обуховского отдела Киево-Святошинской районной прокуратуры на завершение досудебного расследования и передачи в суд уголовного производства о невыполнении судебного решения Анной Рыбалка (Буткевич), сообщает «ОРД«.

Об этом стало известно из текста решения, которое есть в распоряжении редакции.

Решение касается уголовного производства, следствие по которому ведется уже больше 3 лет.

12 марта 2014 года Печерский районный суд Киева вынес решение, которым обязал Анну Рыбалка (Буткевич) не препятствовать в реализации законного права на участие в воспитании ребенка его отцом, бывшим мужем Анны Сергеем Рыбалка. С ноября 2014-го он является народным депутатом Украины. В СМИ часто появлялась информация о том, что ему в течение 4 лет не дают увидеться с дочерью.

Поскольку решение Печерского суда систематически не выполнялось, 8 декабря 2014 года в Единый список досудебных расследований внесли сведения об уголовном преступлении по признакам ч. 1 ст. 382 УК – «умышленное невыполнение вступившего в силу решения суда или препятствование его выполнению» (штраф до 1700 грн или лишение свободы до 3 лет).

28 марта 2016 года Рыбалке сообщили о подозрении. 29 апреля 2016-го Рыбалке попытались сменить статус с подозреваемой на свидетеля. 8 июля 2016 года следователь Марюхна закрыл производство якобы в связи с отсутствием состава преступления. Однако суд отменил это решение и обязал следователя продолжить расследование, которое длится до сих пор, отмечается в решении Обуховского райсуда.

Согласно ст. 283 УПК Украины, прокурор в завершение досудебного расследования должен либо закрыть уголовное производство; либо обратиться в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности; либо обратиться в суд с обвинительным актом, ходатайством о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера. При этом согласно ст. 219 УПК, досудебное расследование должно быть завершено в течение двух месяцев после объявления о подозрении. Этот срок может быть продлен до года, если речь идет о тяжком или отдельно тяжком преступлении. В данном же деле, согласно постановлению Обуховского райсуда, «все разумные сроки, предусмотренные ст. 219 УПК», превышены.

В связи с этим, следственный судья принял решение установить для следователя НП и прокурора процессуальный срок в два месяца на принятие процессуальных действий, направленных на завершение расследования.

Ранее народный депутат Сергей Рыбалка заявлял в СМИ, что семья Буткевич не дает ему видеться с дочерью. Тем не менее, он регулярно перечисляет алименты на ее содержание. В частности, согласно опубликованным данным, за последние два года было перечислено около 3,7 млн грн.

Источник: Gazeta.ua


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