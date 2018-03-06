Депутат регулярно перечисляет алименты на содержание дочери. За последние два года было перечислено около 3,7 млн грн.

Обуховский районный суд Киевской области дал 2 месяца следователю районного управления Нацполиции и прокурору Обуховского отдела Киево-Святошинской районной прокуратуры на завершение досудебного расследования и передачи в суд уголовного производства о невыполнении судебного решения Анной Рыбалка (Буткевич), сообщает «ОРД«.

Об этом стало известно из текста решения, которое есть в распоряжении редакции.

Решение касается уголовного производства, следствие по которому ведется уже больше 3 лет.

12 марта 2014 года Печерский районный суд Киева вынес решение, которым обязал Анну Рыбалка (Буткевич) не препятствовать в реализации законного права на участие в воспитании ребенка его отцом, бывшим мужем Анны Сергеем Рыбалка. С ноября 2014-го он является народным депутатом Украины. В СМИ часто появлялась информация о том, что ему в течение 4 лет не дают увидеться с дочерью.

Поскольку решение Печерского суда систематически не выполнялось, 8 декабря 2014 года в Единый список досудебных расследований внесли сведения об уголовном преступлении по признакам ч. 1 ст. 382 УК – «умышленное невыполнение вступившего в силу решения суда или препятствование его выполнению» (штраф до 1700 грн или лишение свободы до 3 лет).

28 марта 2016 года Рыбалке сообщили о подозрении. 29 апреля 2016-го Рыбалке попытались сменить статус с подозреваемой на свидетеля. 8 июля 2016 года следователь Марюхна закрыл производство якобы в связи с отсутствием состава преступления. Однако суд отменил это решение и обязал следователя продолжить расследование, которое длится до сих пор, отмечается в решении Обуховского райсуда.

Согласно ст. 283 УПК Украины, прокурор в завершение досудебного расследования должен либо закрыть уголовное производство; либо обратиться в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности; либо обратиться в суд с обвинительным актом, ходатайством о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера. При этом согласно ст. 219 УПК, досудебное расследование должно быть завершено в течение двух месяцев после объявления о подозрении. Этот срок может быть продлен до года, если речь идет о тяжком или отдельно тяжком преступлении. В данном же деле, согласно постановлению Обуховского райсуда, «все разумные сроки, предусмотренные ст. 219 УПК», превышены.

В связи с этим, следственный судья принял решение установить для следователя НП и прокурора процессуальный срок в два месяца на принятие процессуальных действий, направленных на завершение расследования.

Ранее народный депутат Сергей Рыбалка заявлял в СМИ, что семья Буткевич не дает ему видеться с дочерью. Тем не менее, он регулярно перечисляет алименты на ее содержание. В частности, согласно опубликованным данным, за последние два года было перечислено около 3,7 млн грн.

Источник: Gazeta.ua

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