Бывший политический консультант Трампа Сэм Нанберг не будет давать показания жюри присяжных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года, передает со ссылкой на .

"Я не собираюсь сотрудничать. С какой стати мне тратить 80 часов на разбор своих электронных писем ", - сказал Нанберг о своей переписке с бывшими советниками Трампа Стивом Бэннон и Роджером Стоуном, пишет Голос Америки.

Спецпрокурор Роберт Мюллер начал расследование по "российскому делу" через выводы американских разведслужб.

Спецслужбы сообщили, что Россия вмешивалась в выборы с целью помочь Трампу победить на президентских выборах.

Россия эти обвинения отрицает. Президент Трамп также отвергает любые варианты сговора между его предвыборным штабом и Кремлем.

Мюллер выдвинул обвинения нескольким помощникам Трампа и 13 российским гражданам. "Дональд Трамп не вступал в сговор с Россией. Это полная нелепость считать, что Дональд Трамп вступал в сговор с Россией ", - сказал Нанберг.

Нанберг начал работать с Трампом еще в 2011 году. Тогда Трамп был бизнесменом.

Впоследствии Нанберг стал одним из первых политических советников президента . Однако, был уволен из предвыборного штаба в августе 2015 году до начала активной фазы предвыборной кампании.

должны передать России через официальные каналы обвинения россиянам по делу о вмешательстве в выборы.

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