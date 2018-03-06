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Россия не планирует газовых переговоров с Украиной и ЕС, пока продолжаются судебные разбирательства "Газпрома" и "Нафтогазу" - Новак
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06.03.2018 20:34
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Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что газовые вопросы
должны урегулировать "Газпром" и "Нафтогаз України". Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Александр Новак считает, что
переговоры по газу должны вестись между "Газпромом" и "Нафтогазом"
Фото: ЕРА Новак отметил, что ЕС не является стороной судебного
разбирательства, следовательно все вопросы должны регулироваться
между “Газпромом” и “Нафтогазом“.28 февраля Стокгольмский арбитраж
обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за
недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В
результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом
удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен
доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что
"Газпром" получил деньги от "Нафтогазу" в счет оплаты
мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании
также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі"
расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского
арбитража по контракту на поставку газа и заявили,
что намерены требовать от "Газпрома" компенсации
убытков."Укртрансгаз" сообщил, что 1 марта из-за действия России
давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в
украинскую газотранспортную систему упало до наименьшего
значения в этом году – 50,3 кгс/см², хотя транзитным
контрактом предусмотрено соблюдение российской стороной
давления на входной точке на газоизмерительной станции "Суджа" в
диапазоне 60–65 кгс/см².1 марта заместитель министра иностранных
дел Украины Елена Зеркаль заявила, что украинский МИД инициирует
трехсторонние переговоры в формате Украина – ЕС – Россия
по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и Евросоюз.2
марта глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания
вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с
"Нафтогазом " через Стокгольмский арбитраж. В тот же день
"Нафтогаз України" и польская PGNiG подписали контракт о
поставках газа в Украину."Нафтогаз" с целью экономии газа
инициировал акцию #Прикрути, к которой присоединился
президент Украины Петр Порошенко. 3 марта глава государства
заявил, что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.5
марта "Газпром" официально направил уведомление в "Нафтогаз" о
начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский
арбитраж на поставку и транзит газа.
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