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Фонд госимущества с начала года перечислил в бюджет 253 млн грн от приватизации и аренды
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06.03.2018 20:42
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ФГИ планирует выручить от приватизации государственного имущества
21,3 млрд грн в 2018 году. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке ФГИ планирует "большую приватизацию" в 2018 году
Фото: Віталій Трубаров / Facebook "Со вступлением в силу закона
Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества"
процесс большой приватизации значительно активизируется, и фонд
выполнит приватизационный план в 21,3 млрд грн", – заявил
Трубаров. Глава ФГИ отметил, что новый закон принимался для того,
чтобы провести "большую приватизацию", которую не позволяла прошлая
законодательная база. "Уже в феврале к продаже на бирже объявлен
ряд пакетов акций энергокомпаний, а дальше будут объявлены открытые
конкурсы по продаже крупных предприятий", – написал Виталий
Трубаров.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=215595369183823&id=100022000840985
В декабре 2017 года в СМИ появилась информация о том, что
ФГИ запланировал выставить Одесский припортовый завод (ОПЗ) на
продажу в феврале 2018 года. В плане приватизационных аукционов на
следующий год значится продажа 99,567% акций Одесского припортового
завода.
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