Спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что по данным экспертизы, правоохранители обнаружили в палаточном городке под Верховной Радой Украины боевые гранаты. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Эксперты признали боевыми гранаты, найденные под Верховной Радой Фото: npu.gov.ua "Гранаты из палаточного городка под Верховной Радой оказались боевыми – экспертиза ГНИЭКЦ", – подчеркнул он. https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2006273256288371 Утром 3 марта 2018 года возле палаточного городка под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между полицией и протестующими. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что правоохранители задержали более 100 митингующих. В движении "Визволення" проинформировали, что 3 марта были госпитализированы 11 активистов. В МВД сообщили о семерых пострадавших правоохранителях.В полиции заявили, что во время следственных действий возле Верховной Рады изъяли девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.Правоохранители подчеркнули, что действовали по решению суда в рамках уголовных производств о попытке штурма Октябрьского дворца 17 декабря 2017 года и по факту столкновений активистов с полицейскими 27 февраля 2018 года.Палатки у здания Верховной Рады установили в октябре 2017 года, когда несколько политических партий и общественных движений начали всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической реформы. Они потребовали принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, антикоррупционном суде и новых избирательных правилах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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