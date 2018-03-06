Порошенко опасается возможного вмешательства России в украинские выборы

Президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию Financial Times заявил о существовании опасности вмешательства России в украинские выборы и высокой вероятности этого, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я стараюсь защитить Украину от опасностей гибридной войны, которая включает систему их фейковых новостей, с использованием социальных сетей… Мы имеем абсолютно широкий спектр опасностей из России, начиная с того, что мы остановили более 400 террористических атак тренировочного лагеря в Российской Федерации", - приводит цитаты из интервью пресс-служба президента.

П.Порошенко указал, что речь идет не о замороженном конфликте, "это настоящая горячая война". "На нас нападают каждый день. Они используют снайперов и пытаются убить наших солдат", - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что Россия использует также "огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях". Он напомнил, что именно следовательно в Украине прекращено российское телевещание и запрещены российские социальные медиа.

Президент выразил надежду, что Украина использует опыт немецкого и французского законодательства о противодействии фальшивым новостям.

Кроме того, П.Порошенко отметил, что Украина имеет эффективное сотрудничество с секретными службами партнеров из США, Канады и Великобритании. "Я горжусь тем, что нам доверяют. Но много работы следует еще сделать", - добавил он.