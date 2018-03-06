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Сенченко: В 2014 году мне предлагали $20 млн, чтобы я пустил воду в Крым
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06.03.2018 20:58
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Депутат Госдумы РФ Глеб Хор в марте 2014 года предлагал взятку,
чтобы Украина отменила решение о перекрытии Северо-Крымского
канала. Об этом рассказал тогдашний заместитель главы Администрации
Президента Андрей Сенченко. В 2014 году крымчанин Сенченко работал
в Администрации Президента Украины Фото: Александр Хоменко /
Gordonua.com По его словам, его встречу с Хором в Киеве организовал
общий знакомый, украинский "олигарх"."Он меня встретил, провел в
зал какой-то, а там сидит мужик. Я этого мужика не знал. Олигарх
мне говорит: "Это мой знакомый из Москвы, зампред бюджетного
комитета Госдумы Российской Федерации". Фамилия – Хор И олигарх тут
же выскакивает из зала, типа у него какие-то дела, оставляет меня с
Хором один на один. И тот меня начинает качать, говорит: "Как бы
нам решить проблему подачи воды в Крым?" Я говорю: "Никак". Он
говорит: "Ну, вы ж понимаете, если мы с вами не договоримся, мы
договоримся с кем-то другим". Я говорю: "Вы не договоритесь, я
просто не дам, я разорву любого, кто попробует включить воду в
Крыму," – сообщил Сенченко.После этого Хор стал рисовать на бумаге
цифры и значок доллара, утверждает экс-замглавы АП."Двадцать
миллионов долларов! Но я понимал, что они пойдут по другим
кабинетам, следовательно в тот же день я, будучи в эфире у Савика
Шустера, вышел и сказал: по Киеву носят торбы с $20 млн за подачу
воды в Крым и, если кто-то в любом властном кабинете будет пытаться
продавить это решение, знайте, что он эту торбу взял", – сказал
Сенченко.Вода, поступавшая с материковой части Украины через
идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивала до 85%
потребностей Крыма. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года подача
воды по каналу была прекращена по решению украинских властей.Из-за
нехватки воды "власти" аннексированного Крыма объявили
режим военного времени.В апреле 2017 года власти Крыма заявили,
что полностью обеспечили полуостров водой.Однако в июне
секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что
недостаток воды по-прежнему создает угрозу функционированию
аграрного и санаторно-курортного комплексов полуострова. Общий
водозабор в 2016 году сократился в пять раз по сравнению с 2014
годом, на полуострове на 92% сократились площади орошаемых земель,
прекращено производство риса, подчеркнул Патрушев.
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