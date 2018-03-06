Возбуждено уголовное производство по статье "Незаконное обращение с оружием"

Предоставленные для исследования предметы являются изготовленными промышленным способом корпусами ручных осколочных наступательных гранат РГД-5 и унифицированными запалами дистанционного действия типа УЗРГМ-2, - информирует "Обозреватель" со ссылкой на заключение экспертизы.

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил изданию о нарушении уголовного производства по статье "Незаконное обращение с оружием".

"Да, могу подтвердить эту информацию. Следователи полиции получили выводы экспертов ГНИЭКЦ по удаленным во время проведения следственных действий в палаточном городке возле здания парламента предметами, похожие на гранаты. Согласно выводам экспертов, эти 9 гранат являются настоящими взрывоопасными предметами. По этому факту дополнительно начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" , - сказал он.

Напомним, что 3 марта полиция начала "зачистку" палаточного городка под Верховной Радой, что был там с осени прошлого года. Правоохранители заявили, что нашли на территории палаточного городка гранаты, запалы, коктейли Молотова, дымовые мины.

Возникли столкновения, по итогам которых в полицию забрали 111 человек . 13 человек попали в больницы. Пострадали также семь сотрудников Национальной полиции.

В событиях под Радой пострадали по меньшей мере трое украинских журналистов . Журналист Богдан Кутепов обнародовал видеофрагмент попыток, которые оказывали сотрудники полиции, чтобы помешать ему съемку событий под Верховной Радой.

Прокуратура зарегистрировала уголовное производство относительно возможного превышения служебных полномочий полицейскими во время утренних событий возле Верховной Рады Украины.