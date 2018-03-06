Пострадавший в с кортежем президента 87-летний Василий Андреевич ничего не помнит об инциденте.

Об этом "ТСН" рассказал сын пострадавшего в больницу, передает со ссылкой на .

Также родственник рассказал подробности состояния здоровья пострадавшего.

У пострадавшего тяжелий перелом голени левой ноги, который нуждается в операции. Однако, врачи подозревают, что человек в придачу получил инфаркт. Если это подтвердится, то операцию сразу сделать не удастся. Если же инфаркта не было, то в ближайшее время пенсионера прооперируют.

В общем, говорит сын пострадавшего, с учетом возраста и обстоятельств аварии, отец держится очень хорошо.

"Боевой, военный у нас дед", - говорит сын Василия Андреевича.

Также он сообщил, что его отец находился на том перекрестке, потому что живет неподалеку. С Администрации президента, говорит, пока никто не контактировал. Однако, предполагает, что в общей суматохе, могли ответить не на все входящие звонки.

с участием машины сопровождения из кортежа президента Петра Порошенко произошло около полудня 6 марта на пересечении улиц Шелковичной и Институтской в ​​центре . Автомобиль сбил пожилого мужчину. Его с травмами средней тяжести доставили в больницу.

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