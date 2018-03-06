Министр энергетики РФ Александр Новак считает правильным решение "Газпрома" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с “Нафтогазом України“ . "Газпром" не прекратит поставки газа в Европу после расторжения контрактов с "Нафтогазом", заявил Новак Фото: ЕРА Новак отметил, что решение "Газпрома" о расторжении контрактов с "Нафтогазом" не приведет к прекращению поставок газа в Европейский союз. По его словам, решение суда "подтверждает необходимость скорейшей реализации проектов альтернативных газопроводов" – "Турецкого потока" и "Северного потока 2".Он также добавил, что сейчас Россия поставляет "исторически самые большие объемы поставок на европейский рынок", что подтверждает надежность "Газпрома" как поставщика.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что "Газпром" вернул "Нафтогазу" деньги, которые получил в счет оплаты мартовских поставок газа. В российской компании также сообщили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков, так эти действия нарушают декабрьское решение Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа.1 марта заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что украинский МИД инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина – ЕС – Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и Евросоюз.5 марта "Газпром" официально направил уведомление в "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж на поставку и транзит газа. 6 марта Новак заявил, что Россия не планирует трехсторонних газовых переговоров, пока продолжаются судебные разбирательства "Газпрома" и "Нафтогазу". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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