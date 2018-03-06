Соответствующую жалобу подал прокурор на решение Соломенского районного суда Киева от 26 октября 2017

Об этом сообщает пресс-служба суда .

"Апелляционный суд Киева отменил постановление Соломенского районного суда Киева о возвращении обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению командира оперативной группы № 2 ПМОП "Беркут" при ГУ МВД Украины в г.Киеве в препятствовании деятельности народных депутатов Украины, профессиональной деятельности журналистов, а также в превышении власти при задержании в ночь с 22 января 2014 на 23 января 2014 участников движений "Автомайдан" и "Евромайдан" на Крепостном переулке в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Соответствующую жалобу подал прокурор на решение Соломенского районного суда Киева от 26 октября 2017 года.

Тогда суд вернул прокурору обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению Логвиненко А. Д. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 351, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса.

По результатам апелляционного рассмотрения суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Напомним, Генеральная прокуратура вручила подозрения двум бывшим бойцам спецподразделения "Беркут " о причастности к разгону акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года.