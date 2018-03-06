

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Фото: www.globallookpress.com

Произошло то, что и должно было произойти. На высшем политическом уровне России два ключевых министерства обвинены в игнорировании и саботаже прямых указаний главы государства

Обвинения прозвучали из уст высокопоставленного чиновника действующего кабинета министров, который несет персональную ответственность за поступательное развитие одного из ключевых регионов России – Дальнего Востока. Зампредседателя правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев жестко поставил на место своих коллег из Минфина и Минтранса, обвинив их в саботаже указов президента Владимира Путина.

Поручения президента должны быть выполнены. И объяснения Минтранса и Минфина сегодня, что деньги вроде бы есть, но они расписаны на другие цели, - это прямой саботаж и прямое неуважение позиции президента России. Ведомства должны исполнить поручения президента", - цитируют Ю.Трутнева РИА "Новости"

Беспрецедентный скандал разразился после того, как полпред доложил главе российского государства о выполнении его поручений в части развития дальневосточного региона страны. Господин Трутнев обратился к высшему политическому руководству страны с просьбой "собрать федеральные органы исполнительной власти", чтобы обсудить данный проблемный вопрос. Впервые на столь высоком уровне выражена не просто озабоченность проводимой федеральными министерствами политикой, но и дана четкая оценка той парадигме, которую можно назвать так: "денег нет, но вы держитесь".

Сейчас, когда перед страной стоят серьезные вызовы, когда преодоление стагнации в экономике и необходимый инновационный рывок стали краеугольной основой будущего поступательнного развития страны, когда президент четко обозначил главную проблему, которую необходимо решить в короткие сроки – ликвидацию технологического отставания, пришло время отказаться от обанкротившейся "кудриномики". Доходы государства должны работать на экономику страны и ее население, а не складироваться в "кубышку" на черный день (ФНБ). Это принципиальный разлом, и сейчас развернулась самая настоящая битва вокруг планов дальнейшего развития России. Либо стагнация и нищета, либо мощный прорыв, который позволит создать новую инфраструктуру, новые производства и рабочие места. Именно об этом "вопиет" полпред президента в ДФО Ю.Трутнев, когда указывает на саботаж со стороны Минфина и Минтранса.

Министр транспорта России Максим Соколов. Фото: www.globallookpress.com

Президент В.Путин в своем ежегодном послании обозначил фундаментальные направления развития. Уже сейчас в Минэкономразвитии идет работа по разработке новой полномасштабной программы переустройства отечественной экономики. И здесь на авансцену вновь выходят финансово-экономический блок нынешнего кабмина, а также руководство ЦБ, которые выступили категорически против данной инициативы главы российского государства. Вокруг проекта, похоже, развернулись настоящие баталии. Ключевая причина – естественно, деньги.

Глава Минфина господин Силуанов категорически против госфинансирования и увеличения госдолга, потому что, как он считает, всё разворуют или будут "осваивать" по нецелевому назначению. Банальная позиция "главбуха" страны: тупо сберечь деньги. В позиции Силуанова заложен прямой вызов президенту, его поручениям, о чем, собственно, и заявил господин Трутнев. Глава Минфина - не прокурор и не чиновник ФНС, не сотрудник МВД, он – "главный бухгалтер", который, получается, знает, что "осваивают", но ничего предложить не может.

Эту тему мы обсудили с главным научным сотрудником Института Экономики РАН Олегом Сухаревым в эфире программы "Пронько. Экономика".

Олег Сухарев: Вообще термин "разворуют" - это прерогатива Чайки, Колокольцева и Бортникова, но никак не Силуанова. Министр финансов, на мой взгляд, должен решать задачу финансирования развития. Второй момент: если бы мне сказали, что у нас министр финансов вместе со своими модельщиками в министерстве ищет, например, и моделирует прогрессивную шкалу, они могут быть разные, и он ищет, какую ввести, какую предложить президенту, я бы так сказал: "Слушайте, да у нас классный министр финансов, это действительно задача, и ее хорошо бы решить!"

Юрий Пронько: Нет, вы же эту мантру слышите из года в год: богатые начнут уходить!

Олег Сухарев: А вот здесь и нужны те три фигуры, которые я назвал, — это Чайка, Колокольцев и Бортников. Чтобы они не ушли, богатым необходимо сказать: "Ребята, за вывоз капитала, бездоказательный ничем, и преднамеренное обеднение нашей страны — только надо продумать, какие рубежи и цифры считать таковыми — а также за отмыв денег и уход от налогообложения от этой же прогрессивной шкалы, вы окажетесь в тюрьме. А если вы этот капитал оставите в стране, вложите по приоритетным направлениям, то будете в сахаре, потому что государство даст вам такие-то преференции, такие-то условия и вы будете в доле".

Объекты инфраструктуры для любой страны имеют перспективное стратегическое значение - для ее роста, ее будущего, обороноспособности и экономики. Во всех странах объекты инфраструктуры никогда не строятся на 100% на частные деньги. Инфраструктуру надо создавать, ею надо заниматься. Она бывает разная: транспортная, трубопроводная, информационная и т.д. и т.п. Если подходить так, что всё разворуют, и действительно в разы завышены суммы, тогда необходимо создать систему управления и выстроить ответственность так, чтобы эти сметы в министерстве обсуждались на коллегии с участием самого министра. Раз так происходит, пусть он несет персональную ответственность за обоснованность сумм и за рыночный пересмотр. То есть надо навести порядок в области госуправления принятия и обоснованности решений и разработки таких смет.

Претензии вице-премьера, полпреда в ДФО Юрия Трутнева в адрес Минфина как раз и связаны с этой краеугольной проблемой. Либо мы развиваем экономику и ставим стоп тем, кто перепутал личный карман с государственным бюджетом, либо отправляем в "кубышку Кудрина" сотни миллиардов долларов, обосновывая это несовершенством существующего государственного управления.

Не надо телегу ставить впереди лошади! Чиновники под вымышленным предлогом по существу хотят отменить развитие страны. Потому что без развития инфраструктуры, без вложений в неё никакого устойчивого развития России не видать. Все последние годы мы только разрушали инфраструктуру, доставшуюся нам от СССР. Что ни день, Счетная палата приводит ужасающие цифры. Вы знали, что сегодня износ основных фондов государства составляет более 50%?!Голикова даёт статистику "в среднем по больнице" и оговаривается, что по отдельным секторам и отраслям вообще катастрофа.

Олег Сухарев, главный научный сотрудник Института экономики РАН: 60-80%, и даже эти цифры ни о чем не говорят. Мы приводим цифры о свободных производственных мощностях, якобы 40%, но нужно обращать внимание, какое время они были свободны. Если мощность свободна 2-3 года, она потом по бумаге свободная, по учету, по загрузке, потому что учитывают по загрузке оборудования, по отработанному времени. Это целая методика, не буду ее касаться, поверьте на слово, но раз он были свободны, они дальше не готовы к загрузке, их состояния ухудшаются, они захламляются, меняется их функциональное значение, их используют под какую-то продукцию, под склад и так далее, и дальше они не будут готовы к загрузке. Поэтому цифры, что при росте спроса мы можем их загрузить, хотя по бумаге 40%, то на 5-10% только.

На программу инфраструктурного развития России в ближайшие шесть лет предполагается направить 3,5 трлн рублей. При этом Счетная палата предупреждает, если вы сейчас не будете вкачивать в экономику средства на замещение основных фондов, а это 5 трлн в год, мы получим страшную картину.



Эльвира Набиуллина и Антон Силуанов. Фото: www.globallookpress.com

Набиуллина с Силуановым пытаются нас убедить, что увеличение госдолга на 3,5 трлн - это большой риск: "Если ситуация в течение 6 лет на глобальном рынке углеводородов изменится, вы шарахнете по бюджету и нашей стабильности, которую мы достигли, и будете бегать к нам". И это тоже правда, если только эти Шерочка с Машерочкой останутся сидеть в своих мягких министерских креслах.

Вспомним 2008 год: серьёзная турбулентность, колоссальное, в разы падение цен на углеводороды, в первую очередь, на нефть, от тех пиковых максимумов, которые были. Что делает Кудрин? До этого его все критиковали за так называемые "ножницы". Он установил потолок по цене на нефть, и всё, что выше, уходило в резервный фонд, который мы уже благополучно истратили. За этот резервный фонд Кудрина и пинали. В какой-то момент даже президент стал косо на него смотреть. Но в 2008 г., когда Владимир Путин стал председателем правительства, а Дмитрий Медведев, по странному стечению обстоятельств, хозяином Кремля, Кудрин доказал свою эффективность —принес чемоданы с наличными.

Говорят, в одну реку не входят дважды, но, похоже, эти деятели продолжают ту же политику: "Господин президент, мы копим денежки, не даем их разворовать, равно удаляем все противоборствующие группы и группировки — а мы с вами прекрасно понимаем, что вокруг Кремля и вокруг правительства их масса. Мало ли что произойдет, а у нас 400 с лишним млрд долларов есть. К концу года мы обещаем еще 50 млрд туда добавить". Соблазнительная ситуация?

Сегодня чиновники утверждают, что мы достигли макроэкономической стабильности, ключевая процентная ставка будет снижаться, стоимость денег тоже, хозяйствующие субъекты смогут воспользоваться новым кредитным предложением, произойдет оживление, наращивание объемов выпуска продукции либо услуг, что мы вышли из кредитного кризиса. Но реальная ситуация такова: снижая процентную ставку, борясь с инфляцией, вы подавляете спрос и реально располагаемые доходы, что мы и наблюдаем 4 года подряд. Хотя 2017-й - формально год роста, но это конъюнктурный фактор, всё благодаря цене на нефть. Снижение процента приведет не только к интенсификации инвестиций, но и потребительского спроса — такова связь, хотите вы или нет, — и он приведет опять к повышению цен, поскольку у вас экономика не изменилась, по сути, вы ее ввели в деградирующее состояние этими методами.

У нас есть настоящий шанс через новую инфраструктуру получить мощную, как экономическую, так и технологическую синергию. Воспользуемся ли мы этим шансом или так и будем влачить жалкое существование в ранге отсталых государств, зависит от того, какое решение будет принято. От той реакции, которая будет на сегодняшнее скандальное заявление господина Трутнева. Будут ли исполняться или саботироваться поручения президента Путина – ответ, который и определит дальнейшую судьбу страны, а значит, и каждого из нас.

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