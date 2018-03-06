заявил, что международные доноры не могут диктовать стране законы. Об этом руководитель страны заявил в интервью Financial Times, передает со ссылкой на .

"Попытки доноров участвовать в назначениях судей вредит суверенитету Украины", - считает Порошенко.

Президент отметил, что требования Международного валютного фонда (МВФ) и Венецианской комиссии, чтобы международные доноры имели влияние на отбор кандидатов на должности судей антикоррупционного суда, нарушают суверенитет Украины.

"Если кто-то может представить, что международные доноры будут формировать украинские суды, то это противоречит Конституции", - сказал Порошенко.

Кроме того, Порошенко отметил, что реформы продолжаются, несмотря на предвыборный период. Он привел пример образовательной и пенсионной реформ, а также реформы здравоохранения. Он также признал, что многие украинцы, которые столкнулись с ростом цен из-за девальвации и предыдущие повышения цен на газ, которых требовал , не чувствуют эффекта реформ.

Напомним, 1 марта Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект № 7440 "О Высшем антикоррупционном суде". Соответствующее решение поддержали 282 нардепа.

"Проект закона направлен на определение основ организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и специальных требований к судьям этого суда и гарантий их деятельности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, который внес в парламент президент Украины .

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