Пенс отметил, что США и впредь будут поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет

Порошенко сообщил Пенсу о текущей ситуации на Донбассе и продолжении провокаций со стороны контролируемых Россией боевиков, что не прекращают нарушать объявленный накануне режим полного прекращения огня.

"В связи с этим Порошенко подчеркнул важность дальнейшего давления на Россию для обеспечения надлежащего выполнения ею безопасности аспектов Минских договоренностей. Он выразил благодарность за недавнее решение президента США Д.Трампа продлить на год соответствующие санкции против России", - говорится в сообщении.

При этом Пенс, согласно сообщению, подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине.

В рамках обсуждения дальнейших шагов с целью мирного урегулирования ситуации на Донбассе, были рассмотрены также перспективы развертывания эффективной миротворческой миссии ООН.

Порошенко выразил благодарность США за последовательную поддержку Украины во внедрении масштабных внутренних реформ, а также военную помощь, что способствует усилению обороноспособности страны.

Глава государства подчеркнул, что предоставление Украине американской оборонной оружия является важным позитивным сигналом для других партнеров нашей страны и четким предостережением для российского агрессора.

Пенс отметил, что США и впредь будут поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет. Отмечается, что он также отметил прогресс Украины во внедрении реформ, в частности в создании Антикоррупционного Суда.

Порошенко и Пенс отметили активное развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности начала масштабного проекта с General Electric по закупке американских локомотивов, а также поставки американского угля в Украину.