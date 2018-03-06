Президент Украины Петр Порошенко осуществил телефонный разговор с вице-президентом США Майклом Пенсом. О чем говорили собеседники, рассказали в пресс-службе президента Украины.

"Глава государства проинформировал вице-президента США о текущей ситуации на Донбассе и продолжении провокаций со стороны контролируемых Россией боевиков, которые не прекращают нарушать объявленный накануне режим полного прекращения огня", - отметили в пресс-службе.

Так, украинский глава отметил важность дальнейшего давления на Российскую Федерацию для обеспечения надлежащего выполнения ею безопасностных аспектов Минских договоренностей. Он поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки за недавние решения по продлению на год санкций в отношении российского государства.

В это же время Пенс обострил внимание на важности сохранения санкций против РФ до тех пор, пока не будут выполнены Минские договоренности, а Крым не вернется к Украине.

Они поговорили о развертывании эффективной миротворческой миссии ООН на Донбассе и предоставлении Украине оборонного оружия США.

Как сообщал svodka.net ранее, президент Украины П етр Порошенко ответил на вопрос о том, будет ли принимать участие в следующих президентских выборах в Украине. О том, что он не принял соответствующее решение, глава государства рассказал журналистам британского издания Financial Times.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира