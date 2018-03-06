На девятой неделе 2018 года отмечается снижение уровня заболеваемости корью на 12%.

Об этом во время селекторного совещания по выполнению правительственной программы «Доступные лекарства» и проведения вакцинации населения сообщила заместитель министра охраны здоровья Ольга Стефанишина, информирует svodka.net.

«Ситуация по заболеваемости корью стабилизируется. По оперативным данным, за девятую неделю 2018 года мы наблюдаем снижение уровня заболеваемости на 12%. Этого удалось достичь благодаря значительному росту уровня вакцинации населения», – сказала Стефанишина.

По ее словам, все области, кроме Черниговской, уже получили вакцины от кори, паротита, краснухи (вакцина КПК).

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