Решить проблему Донбасса политическими методами невозможно, следовательно будет "вторая серия" войны за украинский суверенитет, считает российский журналист Аркадий Бабченко. Бабченко: Режим перманентных боевых действий стоит Украине по 500 жизней каждый год Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Введение миротворцев – здесь сейчас одна из основных тем для разговора, непременно. И тут вопрос, как договорятся и куда эти миротворцы будут входить. Если по линии разграничения – это одно, если по границе – это совсем другое. По линии разграничения – понятно, здесь людей не устраивает, хотят, чтобы миротворцы стояли по границе Украины с Россией, безусловно", – отметил он.Журналист не исключил, что российские власти могут пойти на новый виток войны на Донбассе."Когда жить станет хуже, жить станет скучнее. Безусловно, для диктатора нет лучшего способа отвлечения внимания, чем война. Первый кандидат в этом плане – это, непременно, Донбасс. Однозначно. И я думаю, что еще какая-то довольно большая война на Донбассе все-таки еще будет. Я думаю, что вот эти перманентные обстрелы и перемирие – это просто пока пауза. Первая серия была – 2014-й, 2015-й, частично 2016 год. Я думаю, что вторая серия все-таки еще будет. Она в любом случае будет, потому что Украине в любом случае Донбасс нужно освобождать, восстанавливать свой территориальный суверенитет", – подчеркнул он.Бабченко добавил, что Донбасс может стать для президента России Владимира Путина картой во внешнеполитической игре."Восстановить свой территориальный суверенитет на Донбассе Украина может только силой. Политически, мне кажется, это невозможно. Так что вторая серия будет в любом случае. Также я не исключаю того, что это может быть и картой для игры во внешней политике. Когда Владимир Владимирович обидится окончательно. Несмотря на то, что у него есть ракета с ядерным двигателем и непредсказуемой территорией, с ним так никто и не станет дружить, это вполне может быть рычагом давления на внешний мир. Не захотите строить нам "Северный поток" – мы вам сейчас еще 10 тысяч человек поубиваем на Донбассе. Вполне возможно", – подытожил он.5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях". 11 сентября в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин допустил, что вооруженная задача ООН может находиться в районе конфликта на Донбассе не только на линии соприкосновения. По его мнению, она должна охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.Однако 22 сентября спикер МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия согласна на размещение миротворческой миссии ООН только на линии соприкосновения, а не на всей территории Донбасса.Президент Украины Петр Порошенко на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем 21 сентября 2017 года заявил, что только миротворческая задача "со всеобъемлющим мандатом" может помогать восстановлению мира на Донбассе.В ООН начали подготовку соответствующей резолюции.28 октября спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал критически важной передачу украинско-российской границы в зоне АТО под контроль миротворцев.31 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миротворцы ООН, о которых говорил Волкер, станут "оккупационными силами".3 января 2018 года в Киеве министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подчеркнул, что миротворческая задача ООН должна находиться на всей оккупированной территории Донбасса, а не только на линии столкновения.18 февраля министр обороны Швеции Петер Хулквист заявил, что его страна готова помогать миротворческой миссии ООН, которая может быть развернута в Украине. Швеция как страна, не являющаяся членом НАТО, была предложена в качестве возможного ведущего государства в миротворческой миссии для Донбасса в докладе по заказу бывшего генсекретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, который представили высшим должностным лицам на Мюнхенской конференции по безопасности.Согласно докладу, ООН следует рассмотреть вопрос о развертывании на Донбассе миссии, которая включает в себя около 20 тыс. военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, и 4 тыс. полицейских. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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