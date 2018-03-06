На концерте во Львове Ирину Билык заставили признать Россию агрессором

Представители организаций "Сокол", "Добровольческого движения ОУН", "Сопротивление Романа Шухевича", "Дух нации" и других разлили возле центрального входа в Оперу свиную кровь и бросили туда две розы.

Участники акции скандируют "Слава Украине - Героям слава!" и держат в руках фото Ирины Билык с названиями городов на Донбассе, где проводились боевые действия. Людей, которые пытаются зайти в Оперный театр, активисты не пропускают, однако части гостей таки удалось пройти внутрь, пишет " Львовский портал ".

У Оперного театра также присутствовали работники полиции.

Как заявил руководитель организации "Сокол" во Львове Богдан Федун, активисты блокируют концерт, поскольку его организаторы не выполнили их условий.

"Они знали, что мы будем блокировать этот концерт. Знали, какие требования у львовских активистов к этому исполнителю. И зная это все, они дальше продавали билеты. Они думали, что обойдется. Что кого-то купят, договорятся. Они часто звонили нам, пытались советовать и так далее. Поэтому уважаемые львовяне, которые пришли на концерт, знайте - вас просто обманули. Поэтому я бы все-таки советовал вам позже после нашего пикета спросить у организаторов, почему они зная, что концерта не будет, не возвращал вам билеты", - заявил он.

Он добавил, что концерта Ирины Билык не будет до тех пор, пока она не выйдет к активистам и не заявит, что Россия - это агрессор.

Когда к протестующим подошел продюсер Ирины Билык Олег Збаращук, активисты на него набросились, после чего Збаращук забег в театр.

"Мы стояли коридору, где были плакаты с надписями "Дебальцево", "Иловайск" и другие боевые действия. После чего продюсер начал провоцировать драку", - объяснил причину драки Богдан Федун.