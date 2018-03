Американская поп-певица, обладательница премии "Грэмми" Бритни Спирс появилась в мега-коротком платье розового цвета в своем новом личном видео. Видеоролик был обнародован на официальной странице девушки в социальной сети Instagram.

Так, ролик Спирс только за сутки просмотрели более двух миллионов человек со всей планеты.

На видео запечатлена идущая по коридору Бритни, свое яркое платье исполнительница дополнила обувью на высоком каблуке. Фасон наряда отлично подчеркнул хорошую фигуру девушки. Многие подписчики отметили, что в последнее время она сильно похудела, благодаря чему начала выглядеть моложе.

Sometimes you’re just trying to get out the door and go to your favorite restaurant when your girlfriend pulls out her phone... so naturally you got to strut like it’s a runway show!!!