Сейчас объясню на пальцах, почему «Газпром» обречен в противостоянии с великой украинской нацией. Это бесспорно, как яйцо Зоряна Шкиряка (правое).

Вчера силы специальных операций, созданные секретным указом Порошенко, лучшие части Национальной гвардии, вооруженные современными тепловизорами, «Национальные дружины» и антитеррористические подразделения Службы безопасности Украины взяли под усиленную, непрерывную охрану украинскую газотранспортную систему (ГТС). Ее еще ласково называют «Труба».

Никто не знает, когда именно она появилась на просторах суверенной, соборной, независимой и державной нации. Первые упоминания о «Трубе» относятся к четвертому веку до новейшей эры подписания соглашения о безвизовом режиме. Уже тогда два наших великих предка – Сергий Джобенко (в последующих поколениях известный как Стив Джобс) и Возняковыч (Стив Возняк) работали в силиконовой пещере над первым прототипом десятого «айфона». Именно тогда в голову Джобенко пришла идея забрендировать новое средство коммуникации нации надкушенным куском сала с прожилками (известно сегодня на Бессарабском рынке под названием «генеральское» и продается по 285 грн. за килограмм). Так появилось ныне всем знакомое «яблоко». Оно же «епл», как говорили наши пращуры («еп...ный ларец»). Одновременно с «Трубой», судя по всему, возникло и магнитное поле земли, о чем поведала уже в наше время известная певица ртом, провидица и экстрасекс (в прошлом) Матвиенко.

И все эти столетия «Труба» давала пищу и тепло зороастрийцам и шумерам, которые построили на ее основе великую древнюю цивилизацию Мессаеботамию со столицей в Житомире. Никто не знал, откуда берется газ в «Трубе». Но во все времена «мордор» исправно платил налог за транзит по формуле «бери и соси». Поломать исконный порядок вещей просто невозможно. Слишком много древних сил завязано на «Трубу», которая в настоящее время является драгоценным достоянием («надбанням») сотен поколений украинцев.

Поэтому попытки «Газпрома» разорвать в одностороннем порядке контракты со жрецами «Нафтогаза» (российская транскрипция – «Нефтегаз») попросту обречены.

Построенная нашим пращурами-«яблочниками» газотранспортная система является сдерживающим фактором российской агрессии. Путинская Россия изначально была создана для того, чтобы кормить и поить нацию патриотов. В этом состоит задача ничтожной по сути квазидержавы, которая в очередной раз избирает Владимира Владимировича своим «тераном». У нас же выбор гораздо шире, поскольку вариантов демократического развития масса: тут тебе и армянский переворот во главе с Аваковым, и возвращение певца-кокаиниста Вакарчука на гастроли по «нэньке» с последующим избранием новым Вальцманом, и приход неувядающей благодаря мастерству пластических хирургов Тимошенко, наконец, просто приход, пойманный нацией после просмотра специальных пропагандистских роликов Министерства информационной политики.

Ничем не мотивированная агрессия «Газпрома», который вероломно снизил вечное давление в «Трубе», вызвала справедливый гнев зороастрийцев. Благодаря самоотречению миллионов патриотов, а также братской помощи Польши, продавшей нам газ по бросовой цене, завышенной в четыре раза, псевдомонополист РФ был поставлен на свои глиняные колени.

По всей стране на свалках появились сотни тысяч батарей, газовых плит и унитазов, открученных в рамках однодневной акции «Прикрути». Патриоты предпочитают замерзнуть бухими в сугробе, но не покориться «мордору», отобравшему Крым. Что, Миллер, страшно тебе? Я бы на месте председателя «Газпрома» испугался. Меня и так пугают заявления кризисных менеджеров «Нафтогаза», которые продолжают добивать «Газпром» все новыми и новыми исками в Стокгольмский арбитраж.

Шведские викинги, как известно, являются сиамскими братьями шумеров. Одно время у нас были некоторые разногласии под Полтавой, однако Стокгольмский арбитраж уже тогда все разрулил по справедливости. Кстати, буквально вчера шведский министр обороны с неприличной фамилией, начинающейся на «ху», рассказал главкому Порошенко о том, как они там надавили на судей. Петр Алексеевич растрогался, поблагодарил за содействие, обещал завезти в Стокгольм десяток небрендированных сумок с кэшем, но потом передумал. Поэтому позиции нации в арбитраже братской Швеции сильны как никогда. Шаманы из «Нафтогаза» уже заванговали: в рамках действующего магнитно-правового поля «Газпром» не может расторгнуть действующий вечно договор на поставку в нацию гуманитарного газа. Они всегда, во все времена должны обеспечивать шумеров сырьем, поскольку так было начертано на древних скрижалях в форме каменных гандонов. Недаром же весь Киев утыкан бигбордами с изображением четырех пид…сов и слоганом «С презервативом как по нотам». Судя по фото, первый имеет всех троих, особенно крайнего. Маленького такого. Зашуганного, с татушкой на заднице. Правда, она (татушка) не видна, но явно угадывается.

Обреченность «Газпрома» закачивать газ в «Трубу», где он превращается чудесным образом в словацкое, польское и венгерского голубое топливо без примеси «русского мира», а также в американский антрацит, доказана на практике. Тем более что, в соответствии с действующим национальным законодательством, Россия признана страной-агрессором, вероломно напавшей на Украину и злостно строящей мост в оккупированный Крым. Если они напали, то тем более должны платить вечно.

Впереди нас ждут миллиардные выплаты контрибуции и досрочные выборы. Министр иностранных сношений нации Климкин дал команду посольствам Украины в Гондурасе и других европейских странах «внимательно присматриваться к собственности «Газпрома» за рубежом». Уже ходят по Брюсселю мордатые патриоты и прикидывают, как вот в том особнячке разместить свинарник, чтобы наладить поставки «свежины» на европейские рынки. Климкин также пообещал лично разобраться с «наперсточниками» из «газовой конторы». Он готов «идти в Нью-Йорк для восстановления справедливости». Как Климкин дойдет до Манхеттена, никто не знает. Но, глядя на его решительное лицо, на котором буквально написаны особые потребности, невольно понимаешь: он дойдет. Пешком. Поэтому, как только потеплеет, нация начнет мощную порку «Газпрома» с помощью великой, древней «Трубы». Никакой «Северный поток», ни первый, ни, б...ть, второй, нас не остановит. Нас вообще ничего не остановит. Дойдем до Кремля и разобьем под мавзолеем палаточный городок с шинами. СУГС, однозначно.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира