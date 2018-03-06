По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», жители оккупированных городов Луганской области хранят и иногда сдают боевикам оккупационной «власти» разнообразное оружие и боеприпасы.

На днях «сотрудниками ОУР ГО» ОРЛО, по месту жительства Логвинова Сергея Васильевича, 1975 г.р., прож.: г. Свердловск, ул. Новолеваневская, 15/1, обнаружены и изъяты 592 патрона калибра 5,45 мм, информирует svodka.net.

В тот же день житель оккупированного Суходольска, Горбунов Юрий Васильевич, 1962 г.р., охотно сдал 38 патронов калибра 5,45 мм.

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