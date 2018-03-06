Новые санкции США против России в ответ на вмешательство в американские выборы 2016 года могут последовать в течение недели, заявил директор Национальной разведки США Дэн Коутс. Коутс считает, что Россия продолжит использовать все средства влияния, чтобы попытаться увеличить общественный и политический раскол в США Фото: ЕРА "Я считаю, что того, что было сделано, до сих пор недостаточно. Санкции рассматриваются, и министр финансов уже на следующей неделе начнет обнародовать некоторые из этих санкций", – заявил Коутс.Коутс считает, что Россия продолжит использовать пропаганду, социальные медиа и другие средства влияния, чтобы попытаться увеличить общественный и политический раскол в США.В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".10 декабря 2016 года ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "непристойными". В опубликованном докладе американской разведки говорится, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.16 февраля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем компаниям. Обвиняемыми являются российский предприниматель Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", а также Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Ирина Каверзина, Глеб Васильченко, Владимир Венков. В деле фигурируют компании "Агентство интернет-исследований“, “Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг".22 февраля стало известно, что в Белом доме рассматривают возможность введения новых санкций против России из-за вмешательства в выборы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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