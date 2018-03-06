|
Директор разведки США анонсировал введение новых санкций против России в ближайшее время
|
06.03.2018 21:38
|
Новые санкции США против России в ответ на вмешательство в
американские выборы 2016 года могут последовать в течение недели,
заявил директор Национальной разведки США Дэн Коутс. Коутс считает,
что Россия продолжит использовать все средства влияния, чтобы
попытаться увеличить общественный и политический раскол в США Фото:
ЕРА "Я считаю, что того, что было сделано, до сих пор
недостаточно. Санкции рассматриваются, и министр финансов уже
на следующей неделе начнет обнародовать некоторые из этих
санкций", – заявил Коутс.Коутс считает, что Россия продолжит
использовать пропаганду, социальные медиа и другие средства
влияния, чтобы попытаться увеличить общественный и политический
раскол в США.В октябре 2016 года власти США официально
обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а
также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В
Кремле эти обвинения назвали "ерундой".10 декабря 2016 года
ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в
президентские выборы в США с целью помочь Трампу одержать
победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения
"непристойными". В опубликованном докладе американской
разведки говорится, что президент России Владимир Путин лично
приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.16
февраля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло
обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016
года 13 гражданам России и трем компаниям. Обвиняемыми являются
российский предприниматель Евгений Пригожин, которого называют
"поваром Путина", а также Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра
Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда,
Джейхун Насими оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Ирина Каверзина, Глеб
Васильченко, Владимир Венков. В деле фигурируют компании "Агентство
интернет-исследований“, “Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и
"Конкорд Кейтеринг".22 февраля стало известно, что в Белом доме
рассматривают возможность введения новых санкций против России
из-за вмешательства в выборы.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира