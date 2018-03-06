|Велике декольте і довгі ноги: Ані Лорак продемонструвала відвертий образ (ФОТО)
|06.03.2018 21:40
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Відома співачка Ані Лорак днями з'явилася на церемонії нагородження премією ЖАРА MUSIC AWARDS, де отримала статуетку як найкраща співачка.
На червоній доріжці зірка позувала перед камерою у компанії чоловіка Мурата Налчаджіолу, здивувавши фанів відвертим образом: чорна сукня з великим декольте та високим розрізом показала всі принади співачки.
Цікаво, що чоловік зірки зовсім не проти того, що вона оголяється на сцені, чи одягає пікантні вбрання - про це зірка не так давно розповідала в інтерв'ю Урганту, додаючи - закриті сукні чи светри Мурат висміює, називаючи її бабусею.
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