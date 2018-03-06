Снос городка под Радой был неправомерным

Ранее сообщалось, что снос палаточного городка возле Верховной Рады и задержания протестующих 3 марта - незаконны. Согласно решению суда, которым должна руководствоваться полиция, было разрешено только осмотр.

Напомним, что 3 марта полиция начала "зачистку" палаточного городка под Верховной Радой, что был там с осени прошлого года. Правоохранители заявили, что нашли на территории палаточного городка гранаты, запалы, коктейли Молотова, дымовые мины.

Возникли столкновения, по итогам которых в полицию забрали 111 человек . 13 человек попали в больницы. Пострадали также семь сотрудников Национальной полиции.

В событиях под Радой пострадали по меньшей мере трое украинских журналистов . Журналист Богдан Кутепов обнародовал видеофрагмент попыток, которые оказывали сотрудники полиции, чтобы помешать ему съемку событий под Верховной Радой.

Прокуратура зарегистрировала уголовное производство относительно возможного превышения служебных полномочий полицейскими во время утренних событий возле Верховной Рады Украины.