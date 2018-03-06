Кандидат в президенты России Ксения Собчак может приехать в аннексированный Крым со стороны материковой Украины, если она не посещала полуостров через закрытые пункты пропуска, заявила заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова. Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на въезд в Крым Фото: Собчак против всех / Facebook "Она, как гражданка России, соответственно, как иностранный гражданин, имеет право въезда на территорию Крыма через материковую Украину. Для этого есть постановление, регламентирующее пересечение админграницы для иностранных граждан. Такие документы подаются в миграционную службу, которая вправе рассматривать такие документы до пяти суток, прежде чем выдать соответствующий пропуск", – отметила Джапарова.Она отметила, что если Собчак посещала Крым через закрытые пункты пропуска и это станет известно соответствующим службам, ей могут запретить въезд даже на территорию материковой Украины.Сегодня Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на въезд в Крым.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.В декабре 2017 года Собчак предложила провести в Крыму большой международно признанный референдум.Собчак идет на выборы под лозунгом "Против всех". На встрече с избирателями 1 декабря она подчеркнула, что выступает против "этой власти, против Путина". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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