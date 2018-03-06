В Киеве автомобиль кортежа Порошенко сбил человека (ВИДЕО) В Киеве, 6 марта, автомобиль кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил человека. Инцидент произошел на углу улиц Институтской и Шелковичной, автомобиль полиции, который сопровождал кортеж президента сбил пожилого мужчину 1930 года рождения. ДТП произошло около 12:00, информирует svodka.net. В полиции уточнили, что автомобиль полиции Volkswagen совершил наезд на пешехода, который неожиданно появился на проезжей части, несмотря на запрещающий сигнал регулировщика. Мужчину забрала карета скорой, он получил травмы средней тяжести.





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