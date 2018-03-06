Основатель и главный акционер Amazon Джефф Безос подвинул Билла Гейтса с первой строчки рейтинга миллиардеров.

Соучредитель стал вторым между самых богатых людей планеты. Третье место занял инвестор Уоррен Баффет. Новый рейтинг опубликовал журнал , передает со ссылкой на .

В тройку самых богатых людей планеты Джефф Безос вошел еще в прошлом году. В этом году общая сумма его активов составила $ 112 млрд. Состояние миллиардера за год выросло более чем на $ 39 млрд. Он единственный человек на земле, состояние которого превышает $ 100 млрд.

Активы Билла Гейтса составляют $ 90 млрд, Уоррена Баффета - $ 83 млрд.

В середине февраля онлайн-ритейлер Amazon впервые обогнал по рыночной стоимости и вошел в тройку лидеров самых дорогих компаний в мире. Рыночная стоимость Amazon составила $ 702,46 млрд, - $ 700,56 млрд.

Четвертую строчку рейтинга самых богатых занял французский бизнесмен Бернард Арно, президент группы компаний Louis Vuitton Mo"t Hennessy. Прошедшие годы он даже не входил в топ-10 самых богатых людей планеты. За год бизнесмену удалось заработать более $ 30 млрд. Его состояние оценивается в $ 72 млрд.

Основатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием в $ 71 млрд стал пятым в рейтинге самых богатых людей планеты по версии .

Компания Amazon заключила договор о покупке стартапа Ring. Разработчик разумных дверных звонков привлек $ 160 млн инвестиций. Общая сумма привлеченных инвестиций составляет более $ 209 млн. Правда, точная сумма неизвестна. По данным медиа, она составляет более $ 1 млрд. Соглашение будет помогать Amazon в борьбе за рынок доставки "до порога" и нишу умных устройств. 2016-го продажи компании Ring составляли почти $ 155 млн.

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