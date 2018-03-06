Ученые Университета штата Мичиган работают над созданием вирусоподобных частиц Qβ, которые способствуют активации иммунной системы для борьбы с раком.

Поясняется, что частицы Qβ являются бактериофагом, а простыми словами вирусом, который поражает кишечную палочку. Исследователи планируют скомбинировать инфекционные частицы с ассоциированными с опухолью углеводными антигенами (ТАСА), информирует svodka.net.

ТАСА представляет собой продукт нарушенного в раковых тканях процесса гликозилирования, в ходе которого остатки сахаров присоединяются к белкам или липидам. Опухолевые углеводные антигены также участвуют в образовании метастаз – вторичных очагов злокачественного новообразования.

При комбинации Qβ и TACA такие иммунные клетки, как Т-лимфоциты, учатся распознавать углеводные антигены на поверхности раковых клеток и уничтожать последних. По словам ученых, вакцина будет испытана на собаках, страдающих остеосаркомой — типом опухолей костей, встречающихся и у людей.

Исследователи уверены, что вакцина не только затормозит рост опухолей, но и предотвратит образование метастаз.

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