На борту российского Ан-26, потерпевшего крушение при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии, находился генерал-майор Владимир Еремеев. На борту самолета находилось 39 человек Фото: military-informant.com Кроме него на борту находилось 26 офицеров, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Гражданских лиц в самолете не было, пишет "Интерфакс".Ан-26 разбился около 14.00 по Киеву. Согласно докладу с места авиакатастрофы, "огневого воздействия по самолету не было". Причиной происшествия, по предварительной информации, стала техническая неисправность.На борту самолета находилось 39 человек.Следком РФ завел уголовное дело по статье 351 Уголовного кодекса России (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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